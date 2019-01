Von Dirk Sonntag

Die Proben dazu gehen jetzt in die heiße Phase. Seit 35 Jahren gibt es die Laienspielgruppe und sie ist im Jubiläumsjahr erfolgreicher denn je. Zuletzt nahm die Gruppe sogar einen zusätzlichen Spieltag ins Programm, um so noch mehr Zuschauern die Möglichkeit zu geben, live dabei zu sein.

Premiere am 31. Januar

Das hat sich bewährt, deshalb startet die Laienspielgruppe erneut mit einem Premiere-Abend unter der Woche (Donnerstag, 31. Januar). Die typischen Hauptakteure gibt es in der »Champus-Komödie« nicht. Rudolf (gespielt von Oliver Fring) und Kati (Manuela Richter) haben es auf das exklusive Bordbistro abgesehen. Ihr Vorhaben scheint gleichermaßen einfach wie genial. Das Bistro wird überfallen, die prall gefüllte Kasse gestohlen. Der einzige Zwischenhalt entlang der Bahnstrecke soll zum Verschwinden genutzt werden. Wenn da nicht die Tücken einer ganz normalen Bahnfahrt wären. Plötzlich wird die Reise ungewollt turbulent – Rudolf und Kati lernen die Tücken der Bahn-Privatisierung mit voller Wucht kennen und die Komödie nimmt schnell Fahrt auf.

Ab sofort proben die Bonneberger Laienspieler bis zu viermal in der Woche im Gemeindehaus auf dem Bonneberg. Seit Mitte vergangenen Jahres leitet Melanie Fromme die Gruppe, sie hat die Aufgabe von Uwe Waschkowitz, dem einzigen verbliebenen Gründungsmitglied, übernommen.

Bühne mit vielen Details

Insgesamt sind sieben Aufführungen geplant – zunächst im Gemeindehaus auf dem Bonneberg, dann in der Aula des Schulzentrums. Bis dahin wird auch die aufwändig gestaltete Bühne fertig sein. Fleißig werkeln die Hobby-Schauspieler derzeit daran und denken an viele liebevolle Details. Das Bühnenbild ist seit Jahren ein zusätzliches Plus der Gruppe und strahlt stets ein besonderes Flair aus, weiß nicht nur die Leiterin Melanie Fromme.

Andre Schwarze und Michael frisch haben es weitgehend entworfen, die Laienspielgruppe hat dann die Vorschläge schnell umgesetzt. Dass die Komödie »Stress im Champus-Express« von Bernd Spehling als Theaterstück ausgewählt wurde, ist kein Zufall. Schon im vergangenen Jahr liebäugelte die Gruppe mit der Aufführung, diesmal ist es soweit. Es geht dabei weniger um Herz, Schmerz und Liebe. »Einfach etwas ganz anderes, und das ganz aktuell in diesen Bahnzeiten. Das passt prima – lasst euch überraschen«, wirbt Melanie Fromme für die Aufführungen der Laienspielgruppe, die Ende des Monats starten werden.

Die Darsteller in der 35. Jubiläumssaison sind: Oliver Fring, Manuela Richter, Steffi Böttcher, Sabine Steinhage, Michael Frisch, Sandra Fölling, Thomas Lang, Bianca Karger und Andre Schwarze. Regie: Melanie Fromme und Uwe Waschkowitz, Technik: Thorsten Twelsiek, Souffleuse: Manuela Marks.

Aufführungen und Darsteller

Gemeindehaus Bonneberg: Premiere am Donnerstag, 31. Januar, um 19.30 Uhr mit Sektbar und Imbiss. Freitag, 1. Februar, Samstag, 2. Februar, jeweils 19.30 Uhr mit Sektbar und Imbiss, Sonntag, 3. Februar, um 14.30 Uhr mit Kaffee und Kuchen.

Schulzentrum Vlotho: Freitag, 15. Februar, und Samstag, 16. Februar, jeweils um 19.30 Uhr mit Sektbar und Imbiss, Sonntag, 17. Februar, um 14.30 Uhr mit Kaffee und Kuchen.