Von Joachim Burek

Vlotho (WB). Mit einer erfolgreichen Neukonzeptionierung für das Mitternachtsshopping haben Vlotho-Marketing und die Werbe- und Interessengemeinschaft bei den Events und Festveranstaltungen in der Innenstadt im vergangenen Jahr gepunktet. Die neuen Abend-Shopping-Events sollen sich in diesem Jahr weiter etablieren. Im Veranstaltungskalender für 2019 sind sie nun fester Bestandteil.

»Die Resonanz auf Pink Friday und Star Friday mit den neuen Late-Night-Öffnungszeiten von 18 bis 22 Uhr sind gut angenommen worden. Wir haben insbesondere von den Geschäftsleuten sehr positive Rückmeldungen zu diesen Motto-Abenden bekommen, weil sie ihnen die Möglichkeit eröffnen, mit Event-Themen zu spielen. Das wollen wir beibehalten«, ziehen Marketing-Geschäftsführerin Christiane Stute und Mitarbeiterin Sandra Sorhage Bilanz

Daher wird es am 5. Juli wieder einen »Pink Friday« und am 15. November auch erneut einen »Star Friday« erläutern die Vlothoer Marketing Fachfrauen. Gemeinsam mit ihnen hat die VLOTHOER ZEITUNG einen Blick auf einige Glanzlichter des Veranstaltungskalenders 2019 geworfen.

März

Am Wochenende vom 22. bis 24. März startet mit dem traditionellen Brückenmarkt, der Frühjahrskirmes unter der Weserbrücke, der Festreigen von Marketing und WIV in Vlotho. Gleichzeitig ist an diesem Wochenende der erste von vier verkaufsoffenen Sonntagen in der Weserstadt vorgesehen. Ein Abendmarkt am 28. März rundet den Monat ab.

Mai

Der Wonnemonat startet gleich am Sonntag, 5. Mai, mit einem weiteren Veranstaltungshöhepunkt. »Dann wird es das im zweijährigen Rhythmus stattfinden ›Vlotho macht mobil‹ mit Autoschau, Minske-Lauf, Bobby-Car-Rennen, Tipps und Trends rund um Fahrrad- und Elektromobilität sie einem verkaufsoffenen Sonntag geben«, kündigt Christiane Stute an. Die kulinarische Stadtführung (10. Mai) und der Abendmarkt (29. Mai) umrahmen ein weiteres großes Mai Festwochenende: So lädt der Verein Heinzelmännchen am 18. Mai zum Benefiz-Festival »Exter rockt« und am Sonntag, 19. Mai, lädt die Uffelner Vereins- und Geschäftswelt zur alle drei Jahre stattfindenden »Uffelner Meile«.

Juni

Tradition hat am 7. und 8. Juni das Weinfest in der City. Zu Pfingsten (9. Juni) ist zum Tag der Gärten und Parks in den Garten Malz und zum Deutschen Mühlentag am 10. Juni an die Windmühle Exter geladen. Am 16. Juni ist Familientag im Freibad.

Juli

Der Juli beginnt mit dem Late-Night-Shopping am Pink Friday (5. Juli). Freibadfete (13. Juli) und Bürgerbrunch (14. Juli) bilden den Auftakt zu den Ferien, in denen Marketing noch einen Spieletag bei den Ferienspielen plant.

August/September

Mit der Messe »Herbstlaub & winterfest« geht es am 31. August/1. September weiter. Es folgen die Bauernbadtage in Bad Seebruch (9. September) und Bad Senkelteich (15. September) sowie das Weltkindertagsfest (14.September). Das Erntefest an der Exteraner Mühle folgt am 29. September.

Oktober/November/Dezember

Für Oktober ist eine Wanderausstellung zum Jubiläum »360 Jahre Stadtrechte Vlotho« geplant. Passend dazu gibt es für den Abendmarkt ein Mittelalter-Motto. Der Star Friday am 15. November und die Adventsmärkte im Dezember runden das Jahr ab.