Feuerwehreinsatz am Edeka-Markt in Vlotho-Exter. Foto: Jürgen Gebhard

Von Jürgen Gebhard

Vlotho (WB). Ein Schmorbrand in einer Kühltruhe hat am Montagvormittag für einen Feuerwehr-Einsatz im Edeka-Markt Wilke in Exter gesorgt. Der Einkaufsmarkt wurde sofort geräumt. Personen wurden nicht verletzt. Die Höhe des Sachsschadens steht noch nicht fest.