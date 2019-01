Mitarbeiter der Kreispolizeibehörde haben am Montagvormittag auf dem Hof der Polizei an der Hansastraße in Herford alle Hände voll zu tun, die sichergestellten Marihuana-Pflanzen abzuernten. In Säcke verpackt gehen sie nun ans Landeskriminalamt. Foto: Joachim Burek