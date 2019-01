Der Schwelbrand einer Kühltruhe hatte am Montag für den Feuerwehreinsatz bei Edeka Wilke in Exter gesorgt. Foto: Jürgen Gebhard

Von Jürgen Gebhard

Am Montagvormittag hatte der Schwelbrand in einer Kühltruhe für einen Feuerwehreinsatz gesorgt . Der Markt war durch die Inhaberin sofort geräumt worden. Als die Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr an der Detmolder Straße eintrafen, war die Gefahr eines Feuers gebannt. Die Feuerwehrleute kontrollierten das Gebäude mit der Wärmebildkamera und belüfteten anschließend den verqualmten Markt.

Sonja Wilke: »Staub und schwarze Partikel hatten sich im Geschäft verteilt. Die Ware ist verschmutzt.« Bereits unmittelbar nach dem Brand stand fest, dass die gesamte unverpackte Ware beseitigt werden muss.

Sachverständiger vor Ort

Am Dienstagvormittag nahm ein Sachverständiger im Auftrag der Versicherung den Einkaufsmarkt an der Detmolder Straße unter die Lupe. »Gemeinsam haben wir verschiedene Szenarien durchgespielt«, sagt die Inhaberin.

Wichtig bei der Entscheidung sei gewesen, möglichst schnell wieder mit dem Verkauf an den Start gehen zu können. Sonja Wilke: »Wir wollen nun am kommenden Dienstag wiedereröffnen.«

Die insgesamt einwöchige Zwangspause wird effektiv genutzt: Heute, Mittwoch, findet eine Inventur statt. Anschließend wird der Einkaufsmarkt komplett leer geräumt und gereinigt – sogar die Decke muss abgesaugt werden. Am Wochenende kommt neue Ware, Frisches wird am Montag angeliefert, so dass am Dienstag das bekannte Sortiment möglichst weitgehend wieder angeboten werden kann. »Einige Artikel werden zunächst wohl leider noch fehlen«, bedauert die Inhaberin.

Verwerter übernimmt Ware

Inhaberin Sonja Wilke ist zuversichtlich, dass der geplante Termin der Wiedereröffnung ihres Marktes eingehalten werden kann: »Die Unannehmlichkeiten für unsere Kunden tun uns Leid – vor allem für diejenigen, die nicht mobil sind.«

Und was geschieht mit der nach dem Brand aussortierten Ware? Unverpackte Lebensmittel dürfen nicht mehr in den Verkauf gebracht werden. Verpackte Artikel erhält ein darauf spezialisiertes Verwertungsunternehmen.