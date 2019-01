Kurz vor der Jahreswende hat der Burgwirt aufgegeben. Hat Sie das überrascht?

Wilken: Wir waren immer in sehr guten und sehr offenen Gesprächen mit Herrn Hempelmann. Weil es seiner Meinung nach betriebswirtschaftlich schwierig sei, dieses Objekt zu führen, hatten wir einer Neukonzeption zugestimmt. Davon hat er nachträglich jedoch ganz Abstand genommen und die Entscheidung über Facebook kommuniziert. Dieser Umgang mit dem Vertragspartner Stadt hat mich enttäuscht. Unmittelbar nach der Veröffentlichung auf Facebook habe ich Herrn Hempelmann telefonisch angesprochen. Trotz seiner Zusage, sich zur Frage zurückzumelden, ob wir in 2019 mit ihm weiter rechnen können, hat er sich danach nicht mehr gemeldet.

Wie sieht aus Ihrer Sicht die Zukunft der Burg aus?

Wilken: Dass eine Tagesgastronomie auf der Burg nicht einfach ist, war schon damals im Bewerberverfahren zur Verpachtung klar geworden. Wir werden nun mit einer Projektgruppe überlegen, wie die Zukunft der Burg aussehen könnte und ob sie wieder verpachtet werden sollte. Eine Chance könnte eine Event-Gastronomie sein. Eine Idee wäre auch, unser Standesamt auf die Burg zu verlagern und die Räumlichkeiten für private Feiern mit externen Caterern zur Verfügung zu stellen. Eventuell könnte der gerade renovierte Kiosk für die Außengastronomie im Sommer separat verpachtet werden.

Kiwi-Clothes und die Postfiliale werden die obere Lange Straße verlassen. Quick-Schuh ist gegangen. Bereitet Ihnen die Stadtentwicklung Sorgen?

Wilken: Das hat mich sehr überrascht und nachdenklich gestimmt. Frau Müller, die Inhaberin von Kiwi-Clothes, hatte es auf den Punkt gebracht: Die Bürgerinnen und Bürger entscheiden mit ihrem Kaufverhalten über den Fortbestand der Geschäfte. Wer regelmäßig online bestellt oder in die großen Einkaufszentren fährt, muss sich selbstkritisch fragen: Wie sollen unsere Einzelhändler überleben? Hier zeigt sich, wie wichtig das städtische Engagement in der Innenstadt ist, und dass wir die ISEK-Maßnahmen weiter vorantreiben und eine lebenswerte und moderne Innenstadt schaffen.

Selbst im Erdgeschoss des Gesundheitszentrums gibt es Leerstände…

Wilken: Im ehemaligen Architektur-Büro wird im Mai ein Bistro eröffnen. Und in die ursprünglich für eine Apotheke vorgesehenen Räume soll das Büro der Stadtmarketing einziehen. Dieser Standort direkt am Sommerfelder Platz, auf dem regelmäßig Veranstaltungen stattfinden, ist ideal. Mit diesen Entscheidungen leisten wir einen aktiven Beitrag zur Belebung der Innenstadt.

Welchen Einfluss kann die Stadt auf Weser-Center und Ratsstuben nehmen?

Wilken: Es gibt zu den Ratsstuben sehr ernst zu nehmende Anfragen von Investoren. Wir würden gerne vermitteln. Leider kommen wir überhaupt nicht an die Eigentümer heran. Beim Weser-Center sind wir ebenfalls sehr an einer Weiterentwicklung interessiert. Auch hier handelt es sich um ein privates Objekt, bei dem die Stadt praktisch keine Möglichkeiten hat, etwas zu verändern.

Ist die Feuerwehr gut aufgestellt?

Wilken: Das enorme Engagement, die präzise Arbeit und die hohe Professionalität beim Großbrand auf dem Bonneberg haben mich nachhaltig beeindruckt. Alle Feuerwehrleute einschließlich Stadtbrandmeister und Kreisbrandmeister machen einen super Job. Wir stehen technisch sehr gut da und investieren, was möglich ist, in unsere Freiwillige Feuerwehr.

Das Hin und Her um den dringend erforderlichen Neubau der Kreis-Rettungswache hat für Unruhe gesorgt, zumal auch über einen neuen Standort für die Feuerwache nachgedacht wurde…

Wilken: Die Feuerwache Am Bullerbach bleibt an diesem Standort, das steht außer Frage. Hier steht die Entscheidung noch aus, ob eine Sanierung im Bestand oder ein Neubau sinnvoll ist. Die Rettungswache des Kreises wird hier ausziehen, dadurch haben wir mehr Platz. Ein konkreter neuer Standort für den Neubau der Rettungswache des Kreises wird derzeit noch geprüft. Bei mehreren Feuerwehrgerätehäusern sind Nachbesserungen erforderlich. In Steinbründorf und Bonneberg sind Verbesserungen im Bestand erforderlich. In Exter kommt wohl nur ein Neubau in Betracht. In einer Arbeitsgruppe werden wir, begleitet durch externe Beratung, gemeinsam mit der Feuerwehr darüber beraten, was gemacht werden muss.

Im vorigen Jahr hat es Veränderungen in der Führungsetage gegeben. Wie ist hier der aktuelle Stand?

Wilken: Seit dem 1. Januar ist Livia Hantsche neue Kämmerin, sie wird demnächst den Haushalt einbringen. Die Organisationsstruktur der Verwaltung wird zum 1. Juli begleitet durch ein externes Beratungsunternehmen neu aufgestellt. Die aktuellen drei Befristungen der Geschäftsführer Stadtwerke GmbH, Stromnetz GmbH und des Leiters der Wirtschaftsbetriebe werden zunächst für ein weiteres halbes Jahr weitergeführt. Wenn unsere neue Organisationsstruktur steht, werden wir wissen, ob wir Stellen ausschreiben müssen. Das könnte auch die Position des allgemeinen Vertreters des Bürgermeisters betreffen.

Der erhoffte 90-prozentige Landeszuschuss für den Sportplatz Exter ist nicht bewilligt worden. Kann die Umgestaltung noch realisiert werden?

Wilken: Die Sanierung des Sportplatzes in Exter mit Parkplatz und Aufenthaltsbereich für die Jugendlichen ist weiterhin ein großes Thema. Zusammen mit den Vereinen und der Politik sollen jetzt die Details besprochen werden. Die Umsetzung des Sportstättenkonzepts wird mit dem Haushalt eingebracht. Im Haushalt sollen dafür erhebliche Summe eingestellt werden. Unabhängig davon hoffen wir, Fördermittel zu erhalten.

Was passiert mit der Sporthalle Bonneberg und dem Jahn-Stadion auf dem Amtshausberg?

Wilken: Gemeinsam mit Bürgern und Politik müssen wir überlegen, was man sinnvoll machen kann. Am Ende werden immer die Fragen stehen: Wie viel kostet das und wer betreut es? Beides sind langfristige Projekte. In beiden Fällen ist ganz viel möglich. Es muss aber im Einklang mit den Nutzern sein. Der Quartiergedanke muss beachtet werden und es muss allgemein Akzeptanz finden.

Auf welche Entwicklungen im vorigen Jahr blicken sie besonders gerne zurück?

Wilken: Das Jahr 2018 ist davon geprägt, dass wir in vielen Bereichen etwas angestoßen haben, was jetzt mit dem Haushalt 2019 sichtbar wird: zum Beispiel das Sportstättenkonzept, die Sanierung der Feuerwehrgerätehäuser und Schulbauprojekte. So sollen zum Beispiel 1,8 Millionen Euro für den Neubau des Offenen Ganztages an der Grundschule Vlotho sein und 250.000 Euro für den Umbau der Mensa der Sekundarschule eingestellt werden.

Wie geht es nach dem plötzlichen Tod von Friedel Lindemeier mit der Arbeit der Kulturfabrik weiter?

Wilken: Mit dem Stellenplan wollen wir eine Stelle für die Kulturarbeit schaffen. Die gesamte Kulturarbeit im Haus soll zentral gesteuert werden. Dieser Ansprechpartner könnte auch Veranstaltungen auf der Burg oder in der Schulaula betreuen und sich um Fördermittel kümmern.

Werden 2019 die Bauarbeiten am Bahnhof beginnen?

Wilken: Wir rechnen damit, dass die Arbeiten in diesem Jahr beginnen und mit dem Haushalt 2019 werden Mittel eingestellt, um den Güterbahnhof abzureißen.