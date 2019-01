Von Joachim Burek

Vlotho (WB). Nun ist er endlich da: Am Haken eines Spezialkrans ist vor wenigen Tagen vor den staunenden Augen der Kindergartenkinder der neue Gruppen-Bauwagen auf das Gelände des Vlothoer Waldkindergartens an der Oberbecksener Straße eingeschwebt. Damit haben die 20 Kinder der Haselmäuse-Gruppe nun ein komfortables »Nest« für Pausen und Gruppenrunden.

»Das war schon ein tolles Erlebnis für die Kinder, als sie vor einigen Tagen in sicherer Entfernung mitverfolgen konnten, wie der neue Wagen auf die vorbereiteten Fundamente gesetzt wurde«, berichtet Kindergartenleiterin Sandra Hachmeister im Gespräch mit dieser Zeitung.

Rückzugsort in den Pausen

Inzwischen hätten sich die Kinder dort gut eingelebt. »Insbesondere jetzt im Winter können wir den Wagen in den Bringzeiten zwischen 7.30 und 9 Uhr für die Begrüßungsrunde und das Frühstück nutzen, bevor es zum Spielen raus in den Wald geht«, erläutert die Kindergartenleiterin. Auch nach der Mittagspause nutze man die neuen Räumlichkeiten für Ausruhpausen oder eine gemeinsame Lesestunde in der Kuschelecke.

Komfortabel ausgestattet

Die Voraussetzungen dafür seien in dem Mobil-Home ideal, so Sandra Hachmeister. Mit einer Außengröße von zehn mal drei Metern biete der ganz in Holzambiente eingerichtete und beheizte Wagen Platz für eine Garderobe im Vorraum, einen Gruppenraum mit Küchenzeile im Mittelteil und eine Spiel- und Kuschelecke auf zwei Ebenen im hinteren Teil. Die Toilette des Kindergartens und das Büro für die vier Erzieherinnen sind in einem Extra-Wagen gleich nebenan untergebracht. Sandra Hachmeister: »Für später ist geplant, beide Wagen noch über eine kleine Veranda zu verbinden.« Der kleine Bauwagen, der bisher als erste provisorische Unterkunft diente, wird inzwischen als Materialwagen genutzt.

Dank an Trägerverein und Sponsoren

Einen großen Dank sprach die Kindergartenleiterin dem Trägerverein Waldkindergarten Vlotho e.V. und den zahlreichen Förderern und Unterstützern aus, die die Anschaffung des neuen Bauwagens unter anderem über eine erfolgreiche Volksbank-Crowd-Funding-Aktion möglich gemacht hatten.

Der Waldkindergarten »Die Haselmäuse« hatte im August 2018 seinen Betrieb am Waldrand an der Oberbecksener Straße auf dem Parkplatzgelände der ehemaligen Gaststätte »Rütli« aufgenommen. Im Spätherbst sei dann das Projekt Bauwagen gestartet worden. »Etwa drei Monate danach konnten wir uns nun über die Anlieferung des neu gebauten Wagens freuen«, berichtet Sandra Hachmeister.