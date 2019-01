Von Jürgen Gebhard

Vlotho (VZ). Der Einkaufsmarkt von Sonja Wilke in Vlotho-Exter ist seit gestern Vormittag leer geräumt. Heute wird noch gereinigt. Am Wochenende wird die neue Ware eingeräumt. Am Montag kommen die frischen Lebensmittel. Am Dienstag um 7.30 Uhr ist Wiedereröffnung.

Ein kleiner Brand in der Technik der etwa 20 Meter langen Tiefkühlruhen-Anlage hatte am Montag für einen leicht verqualmten Laden gesorgt. Rußpartikel hatten die Ware teilweise verschmutzt. Die Ware durfte danach nicht mehr verkauft werden.

In Absprache mit dem Sachverständigen der Versicherung entschloss sich Sonja Wilke dazu, alles auszutauschen: 13.000 unterschiedliche Produkte. Am Mittwoch von 7 bis 16 Uhr war Zählen angesagt: 28 Mitarbeiter erfassten bei der Inventur insgesamt 100.142 Artikel. Anschließend wurde damit begonnen, die Regale komplett leer zu räumen. Um 19.30 Uhr war erst einmal Feierabend.

Sonja Wilke: »Die offenen Lebensmittel – Backwaren, Obst, Gemüse, Fleisch, Wurst und Käse – mussten wir vernichten.« Alles andere hat ein Verwertungsunternehmen abgeholt. Insgesamt drei große Lastwagen wurden sorgfältig mit all dem beladen, was nicht weggeworfen werden muss. Flaschen mit höherwertigen Spirituosen bleiben im Geschäft. Sie können ohne großen Aufwand vor Ort abgewaschen werden.

Edeka hilft beim Einräumen

Für die Reinigungsarbeiten des 750 Quadratmeter großen Marktes hat das Team von Edeka Wilke professionelle Unterstützung der auf Brandschadenssanierung spezialisierten Firma Müller-Trocknungstechnik aus Hille-Oberlübbe erhalten. Teamleiter Andre Mücke war gestern mit 14 Mitarbeitern vor Ort, um Regale zu reinigen und Decken abzusaugen. Der Fachmann spricht von »sehr geringen Rußablagerungen«, die sich hauptsächlich im Bereich des Mittelganges niedergeschlagen hätten.

Am Samstag und Sonntag kommt neue Ware. Hilfe beim Einräumen gibt es von der Edeka, die elf eigene Mitarbeiter mitbringen will. Am Montag wird die frische Ware angeliefert und einsortiert. Wiedereröffnung ist dann am Dienstag um 7.30 Uhr. Sonja Wilke: »Das Schlimmste für uns ist, dass in Exter die Grundversorgung der nicht mobilen Bevölkerung bis dahin nicht gesichert ist.