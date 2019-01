Von Joachim Burek

Vlotho (WB). Die Deutsche Post und der Rewe-Markt (Wenzel) am Minske-Markt eröffnen am 1. März eine neue Filiale in Vlotho im Rewe Markt, Meyra-Straße 1. Das hat die Deutsche Post jetzt mitgeteilt. Die neue Filiale ersetzt den Service der Postfiliale Vlotho an der Herforder Straße 1, die mit Ablauf des 28. Februar schließen wird.

»Durch diese Neueröffnung sind der Standort und der Kundenservice in Vlotho weiter sichergestellt«, stellte Simon Alexander Schmidt, Sprecher der Deutsche Post DHL Group fest.

Kunden-Service vor Ort

In der neuen Filiale könnten die Kunden z.un Beispiel Brief- und Paketmarken, Einschreibemarken oder Packsets kaufen. Die Annahme von Brief- und Paketsendungen sowie Auskünfte zu Produkten und Service gehöre ebenso zum Angebot der neuen Filiale. Außerdem könnten Kunden dort auch den Service »Postfiliale Direkt« nutzen und sich Sendungen direkt an die Filiale senden lassen, um sie später dort abzuholen, heißt es weiter.

Die Filiale im Einzelhandel habe neben den verbesserten und kundenfreundlichen Öffnungszeiten einen weiteren Vorteil: Die Kunden könnten verschiedene Einkäufe schnell und bequem an einem Ort erledigen, so die Post,

Gute Erreichbarkeit

»Das ist eine neue Herausforderung für uns«, bestätigte Rewe-Marktleiter Dietrich Wenzel diese Nachricht. Er habe sich für die Eröffnung einer Postfiliale in seinem Markt entschieden, da er es für sehr wichtig halte, ein solches Angebot in Vlotho zu erhalten. »Hinzu kommt, dass unser Standort mit seiner guten Erreichbarkeit für eine solche Filiale sehr geeignet ist.«

Der Postschalter werde am 21. Februar im Vorkassenbereich am Standort des jetzigen Tabakshops aufgebaut. Am 1. März wird eröffnet. »Dann kann es gleich losgehen, da wir die geschulten Mitarbeiter aus der bisherigen Filiale am Roseneck übernehmen«, sagte Wenzel. Lediglich das bisherige Post-Bank-Angebot werde es dann nicht mehr geben.