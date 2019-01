Von Jürgen Gebhard

Vlotho (WB). In der Nacht auf Freitag war der Winter da. Der städtische Bauhof musste zum ersten Mal in diesem Jahr ausrücken. »Mit allen Fahrzeugen«, sagt Bauhof-Leiter Kay Redecker. Und auch am Wochenende müssen seine Leute mit Arbeit rechnen. Die Prognosen für Vlotho versprechen Minus-Temperaturen, jedoch keinen Niederschlag.

Der Bereitschaftsdienst besteht seit dem Wochenanfang. Christian Hohmeier, Chef der Vlothoer Wirtschaftsbetriebe: »Der Wintereinbruch hatte sich frühzeitig angekündigt.« Es ist nicht der erste Bereitschaftsdienst dieses Winters. Bereits im November stand der Bauhof zweieinhalb Wochen parat und musste in dieser Zeit auch schon ausrücken.

Am vorigen Donnerstag wurde eine »sinkende Schneefallgrenze« mit einer Wahrscheinlichkeit von 80 bis 95 Prozent für Höhenlagen um 100 Meter angekündigt. In der Nacht auf Freitag sanken die Temperaturen dann tatsächlich unter die Frostgrenze und in einzelnen Lagen der Stadt fiel etwas Schnee.

Wetterprognosen

Christian Hohmeier verlässt sich auf die Wetterprognosen der »Wetter Manufaktur«. Dieses Unternehmen liefert jeden Morgen um 7 Uhr die Vorhersagen für zwei Vlothoer Höhenlagen: für 130 Meter und für 270 Meter. Denn die Erfahrung hat gezeigt: Das Wetter in Vlotho ist nicht überall gleich. Für die Höhenlagen der Stadt erhalten die Wirtschaftsbetriebe die Wetterprognosen für die nächsten Sechs-Tage jeweils für 1 Uhr, 7 Uhr, 13 Uhr und 19 Uhr. Für die niedrigen Lagen der Stadt kommen die Prognosen für acht Tage im voraus jeweils für 7 Uhr und für 19 Uhr.

Kontrolle um 4 Uhr

Morgens um 4 Uhr kontrolliert ein Bauhof-Mitarbeiter in dieser Jahreszeit Außentemperatur und Straßenzustand. Bei Eis oder Schnee fährt der Bauhof dann raus, um Straßen und Wege zu räumen. Bei kräftigem Schneefall gehen die beauftragten Fremdunternehmen mit an den Start. Wenn ab 7 Uhr der Berufs- und Schulverkehr rollt, sollen die wichtigsten Straßen sicher befahrbar sein. Geräumt werden zunächst die Busstrecken, anschließend die Hauptverkehrsstraßen und zum Schluss Anliegerstraßen in den geschlossenen Ortslagen.

Zuständigkeiten

Die Vlothoer Wirtschaftsbetriebe sind nur für die städtischen Straßen zuständig. Im Einsatz mit Räumschild und Salz sind zwei große Fahrzeuge des Vlothoer Bauhofs und drei von privaten Anbieten. Hinzu kommen Kleintraktoren auf den Gehwegen sowie Mitarbeiter, die mit der Hand Bushaltestellen, Überwege und einige besondere Gefahrenstellen für Fußgänger räumen.

Auf den Kreisstraßen sind die Räumfahrzeuge des Kreis-Bauhofs unterwegs. Um die Land- und Bundesstraßen kümmert sich der Landesbetrieb Straßen.NRW.

Der Winterdienst endet normalerweise um 20 Uhr, außer auf den Autobahnen. Im Notfall können Feuerwehr und Rettungsdienste den Räumdienst auch in der tiefen Nacht anfordern.

Wer in den Außenbereichen Vlothos wohnt, muss den Winterdienst in aller Regel selber organisieren und bezahlen. Dort wird nur auf den Hauptverkehrsstraßen geräumt. Gemeinsam mit Nachbarn können entsprechende Regelungen mit privaten Dienstleistern oder mit dem Bauhof abgeschlossen werden.

Halteverbote

Um den breiten Räumfahrzeugen auf den engen Vlothoer Straßen das Durchkommen zu ermöglichen, sind zum 1. November Halteverbote an einigen Abschnitten der Winterbergstraße sowie auf der Maasbeeker Straße und an der Wasserstraße angeordnet worden. Und auch in allen anderen Straßen sollten parkende Autos ausreichend breite Fahrgassen frei lassen – und zwar generell zu allen Jahreszeiten, um auch Rettungs- oder Feuerwehrfahrzeugen jederzeit ein Durchkommen zu ermöglichen.

Räumpflicht der Bürger

Die Bürger sind dazu verpflichtet, die Gehwege vor ihren Häusern im Winter von Eis und Schnee regelmäßig frei zu halten. In der Woche muss zum ersten Mal morgens bis 7 Uhr alles frei sein, an Sonntagen zwei Stunden später.

Wer hier seiner Pflicht nicht nachkommt, muss damit rechnen, Im Falle eines Unfalls für alle Folgekosten zur Kasse gebeten zu werden.