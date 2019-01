Michael Kuntemeier (links) ist seit Ende 2018 Küster in St. Stephan. Am Sonntag hat ihn Pfarrer Jörg Uwe Pehle offiziell in sein Amt eingeführt. Foto: Jürgen Gebhard

Von Jürgen Gebhard

Vlotho (WB). Die evangelische Kirchengemeinde St. Stephan ist gut aufgestellt. Vieles ist auf den Weg gebracht worden. In der Gemeinde haben sich zahlreiche neue Aktivitäten entwickelt. Die Zusammenarbeit ist gut. Die Gemeinde gestaltet das Leben in der Stadt mit. Die Mitarbeiter leisten sehr gute Arbeit. – Diese erfreuliche Bilanz hat Jörg Uwe Pehle am Sonntag bei seinem dritten Neujahrsempfang im Gemeindehaus gezogen.

Der Pfarrer forderte Gemeindemitglieder aber auch sehr direkt dazu auf, Kritik persönlich und nicht hinter seinem Rücken zu äußern – von Angesicht zu Angesicht: »Die Vlothoer Hinterfotzigkeit möge aufhören«.

Im Sonntagsgottesdienst war zuvor Michael Kuntemeier als neuer Küster offiziell eingeführt worden. Er habe »Arbeit ohne Ende« und packe sofort an, wenn es nötig sei, so Pehle.

Dank für Unterstützung

Beim anschließenden Empfang bedankte sich der Pfarrer bei allen Haupt- und Ehrenamtlichen, aber auch bei den Gemeindemitgliedern und bei der Stadt Vlotho. Gemeinsam mit der Stadt habe man Veranstaltungen wie den Pink Friday, das Vlothoer Adventsplätzchen oder die Weihnachtstombola durchgeführt und werde sie weiterentwickeln. Er freue sich auf die Umgestaltung des Kirchplatzes als weiteres Projekt mit der Stadt.

Als Erfolg bezeichnete der Pfarrer das im Klostergarten und im ehemaligen Jugendraum von ihm eingeführte Bistro »St. Stephans’«: »Die schönste Kneipe in der Stadt«. Sie habe sich in der Gemeindearbeit zu einem kommunikativen Treffpunkt entwickelt. Für zusätzliche Belebung des Hauses sorgten zwei diakonische Einrichtungen, die Tafel und die Flüchtlingsberatung. Außerdem gebe es wieder eine Jugendgruppe.

Gemeinsames Tauffest im Freibad

Das Miteinander aller Gemeinden in der Region Vlotho sei gut: »Es gibt viel zu tun und wir können uns aufeinander verlassen.« Als große Gemeinschaftsveranstaltung aller Kirchengemeinde kündigte er das Tauffest am 16. Juni im Waldfreibad an, bei dem Kinder im Schwimmbecken getauft werden sollen: »Welche Pfarrer dann die Badehose anhaben wird, steht noch nicht fest.«

In St. Stephan seien in diesem Jahr wieder zwei Ausstellungen (Kreuzwege; Kunst von Barbara Salesch) sowie einige Konzerte geplant, das Programm hierfür werde gerade erstellt. An dieser Stelle lobte er Kantorin Liga Auguste für die hervorragende kirchenmusikalische Arbeit: »Die Chöre werden immer besser. Sie gestalten unsere Gottesdienste mit.«

Jörg Uwe Pehle: »Es ist in den vergangenen zwölf Monaten viel passiert an St. Stephan und ich wünsche mir, dass sich die Dinge hier gut weiterentwickeln.«