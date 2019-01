Von Frank Lemke

Vlotho/Herford (WB). Vlothos Jäger, Reiter und Landwirte haben eines gemeinsam: Sie arbeiten und leben in der Natur. Gemeinsam schützen sie Biotope, pflegen Pflanzen und achten auf die Tiere. Seit 25 Jahren feiern sie in Vlotho ihre Gemeinschaft mit einem großen Winterball, dieses Jahr im Waldrestaurant Steinmeyer in Herford.

»Uns alle verbindet das gleiche Interesse: Wir wollen in einer gesunden Natur leben, die uns alle ernährt und am Leben erhält«, sagte Bernd Stute. Der Vorsitzende des Vlothoer Hegeringes betonte den Wert des Winterballs. Wer gemeinsam arbeite, der solle auch gemeinsam feiern. Nach 25 Jahren sei dieses Fest eine sehr schöne und gute Tradition in Vlotho, die diesmal mit 160 Gästen sehr lebendig sei.

Starke Gemeinschaft

Bernd Stute betonte seine Freundschaft mit den Vorsitzenden der befreundeten Vereine: Gerhard Lücking vom Reit- und Fahrverein Fridericus Rex Valdorf ist der Vorsitzende mit der meisten Erfahrung. Hendrik Halewat vom landwirtschaftlichen Ortsverein Valdorf-Uffeln wurde vergangenes Jahr zum Vorsitzenden gewählt. Bernd Stute wurde ebenfalls im Jahr 2018 zum Vorsitzenden gewählt. Seitdem leitet der ehemalige Bürgermeister den Hegering Vlotho, der in diesem Jahr den Winterball dieses Jahr ausgerichtet hat.

2020 werden die Landwirte den Winterball organisieren. 2021 werden die Reiter zu dem jährlichen Fest einladen. Vor Bernd Stute war Dr. Eckhard Neddermann zwölf Jahre lang der Vorsitzende des Hegerings. »Vieles von dem, was die drei Vereine für den Naturschutz machen, bleibt oft unbemerkt«, sagte der ehemalige Vorsitzende des Hegerings. Sie würden beispielsweise Hecken pflegen, Müll aufsammeln, Biotope pflegen.

Es sei schade, dass die Wahrnehmung in der Öffentlichkeit manchmal in eine andere Richtung gehe. Doch die Gemeinschaft sei stark. Dank des Zusammenhalts würden die Menschen in Vlotho gut auf ihre Umwelt aufpassen.

Zahlreiche Herausforderungen

Bundesweit gebe es zahlreiche Herausforderungen. In ganz Deutschland müsste auf Insekten acht gegeben werden. Pflanzen und Tiere bräuchten Rückzugsorte, in denen sie leben könnten. In Vlotho sei in den vergangenen Jahren vieles erreicht worden.

Die Jäger, Reiter und Landwirte Vlothos setzen sich weiter für die Natur in ihrer Heimat ein. Am Samstag, 9. Februar, wollen sie beim Arbeitseinsatz des Vlothoer Forums Natur helfen. Dieses Forum ist eine offene Arbeits- und Interessengemeinschaft, die außer Jägern, Reitern und Landwirten auch Vogelkundler, Imker, Angler und Mitglieder des BUND mit einschließt. Seit zehn Jahren führen sie in Vlotho gemeinsam Naturschutzprojekte durch. Der Arbeitseinsatz beginnt um 9 Uhr. Die Teilnehmer schneiden in der Saalegge Hecken zurück und pflegen Biotope. Helfende Hände von außerhalb sind willkommen. Treffpunkt ist der Hof Berkemeier, weitere Informationen zu diesem Arbeitseinsatz erteilen alle Mitglieder der beteiligten Gruppen.

Im vorigen Jahr hatte das Forum Natur auf einer Ausgleichsfläche am Sprickbergweg 600 Quadratmeter Hecke auf den Stock gesetzt. Mehr als 40 fleißige Helfer waren an der Naturschutzaktion beteiligt gewesen.