Vlotho (WB). Es ist ein Detail, aber ein bemerkenswertes, ja ungewöhnliches: An einem Gebäude in Vlotho hat eine Peace-Malerei aus den 60er Jahren fünf Jahrzehnte überdauert.

Erster Übungsraum von Hammerfest

Zu sehen ist das Relikt aus der Hippie-Ära in der neuen Film-Dokumentation »Unruhige Zeiten – Vlotho von 1965 bis 1975«. Die Besonderheit des authentischen Zeitdokumentes hat August-Wilhelm König früh erkannt, so dass eine Szene des Films von Norbert Kaase an der alten Lagerhalle in Valdorf gedreht wurde. Während König das Interview führt, erinnern sich Wolfgang und Harald Kuhlmann, Renate Klemme und Sigrid Schmidt-Gruber an die wilden Zeiten.

»Kuhlmanns Scheune«

Unter dem Namen »Kuhlmanns Scheune« hatte sich dort 1968 ein freier Jugendtreff gebildet. Es sei zudem der erste Übungsraum der Band Hammerfest gewesen, sagt Wolfgang Kuhlmann, selbst Mitglied der Band. Aber irgendwann Anfang der 70er habe die Stadt interveniert. Danach war Schluss mit frei und lustig. Geblieben ist das Peace-Zeichen.

Leser sollen Fotos schicken

