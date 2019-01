Von Jürgen Gebhard

Im Frühjahr hatte Friedrich Hempelmann die Burg von der Stadt Vlotho als Pächter übernommen. Er habe lange bleiben wollen und habe gut 80.000 Euro investiert – unter anderem in ein neues Kassensystem, in eine neue Kaffeemaschine, in neue Theken, Kücheneinrichtungen, Bierhüttenausstattung und in die Bestuhlung draußen. Ende des Jahres hat er gekündigt. Im Interview bezog Rocco Wilken dazu anschließend Stellung (VZ vom 16. Januar) . Der Burgwirt erhebt Vorwürfe.

Abgesagte Veranstaltungen

Der Burgwirt: Friedrich Hempelmann wirft der Stadt vor, bei ihm eingegangene Anfragen und Buchungen für 2019 eigenständig abgesagt oder verhindert zu haben: »Brautpaare haben von der Stadt erfahren, dass sie bei mir angeblich nicht feiern können.« Seine ursprüngliche Kündigung habe er mit sechsmonatiger Frist zum 31. Mai 2019 ausgesprochen. Er habe sehr wohl beabsichtigt, noch bis zu diesem Zeitpunkt private Feiern und Feste auf der Burg durchzuführen: »Wenn jemand bis dahin etwas hätte absagen wollen, wäre ich es. Nicht die Stadt.«

Der Bürgermeister: Rocco Wilken spricht von einer »Unterstellung«: »Wir haben keine Feier abgesagt.« Kunden, die in diesem Jahr eine Feier auf der Burg gebucht hätten und bei der Stadt nachfragten, würde man an den Wirt als zuständigen Vertragspartner verweisen.

Neues Konzept

Der Burgwirt: Entgegen der ursprünglichen Planungen habe er im Laufe der Saison ein neues Konzept entwickelt, stellt Hempelmann fest. Schwerpunkte sollten Feiern, Hochzeiten und Firmenfeste sein. Außerdem einige größere Events wie Tanz in den Mai, Vatertag oder Livemusik. À-la-carte-Re­s­tau­rant und Biergarten sollten nur noch ab April freitags, samstags und sonntags öffnen. Hempelmann: »Die Stadt wollte, dass ich das erst einmal nur für ein Jahr ausprobiere.« Die Liegenschaftsverwaltung habe ihm gesagt, dass man mit diesem neuen Konzept vorerst nur bis Ende 2019 einverstanden sei: »Wenn ein Brautpaar einen Termin für das Frühjahr 2020 anfragt, kann ich doch nicht sagen: Ich weiß nicht, ob ich im nächsten Jahr noch hier auf der Burg bin.« Die von der Stadt verlangte Befristung sei deshalb für ihn nicht akzeptabel und auch juristisch nicht in Ordnung. Sein im April 2018 mit der Stadt abgeschlossener Vertrag laufe schließlich über zehn Jahre.

Der Bürgermeister: »Wir haben gesagt: Das neue Konzept ist in Ordnung. Wir schauen es uns ein Jahr lang an. Danach sollte gegebenenfalls nachjustiert werden.« Die Burg sollte weiterhin mit Hempelmann als Vertragspartner betrieben werden, sagt Rocco Wilken. Hochzeiten hätte der Wirt auch noch weiterhin annehmen können. Als Wirtschaftsförderer habe die Stadt Vlotho ein Interesse daran, dass ein Wirt Geld verdienen könne. Kreativen Vorschlägen stehe man offen gegenüber.

Weihnachtsratssitzung

Der Burgwirt: Die Weihnachtssitzung des Vlothoer Rates fand im Burgrestaurant statt. Städtische Bedienstete hätten seine Serviceleiterin angesprochen, ob sie das Burgrestaurant im Auftrag und mit Unterstützung der Stadt führen wolle: »Das hat sie natürlich abgelehnt.«

Der Bürgermeister: Er könne nicht beurteilen, ob es solche Gespräche am Rande der Sitzung gegeben habe. Wilken: »Als Eigentümer können wir grundsätzlich Gespräche führen, mit wem wir wollen.«.

Vertragsende

Der Burgwirt: Wegen der Haltung der Stadt habe er sich jetzt ganz aus der Burg zurückgezogen: »Das Kapitel ist für mich erledigt.« Hempelmann betreibt weiterhin den »Wilden Schmied« im Wiehengebirges und »Siekmeiers Hof« in Volmerdingsen.

Der Bürgermeister: Der vom Wirt gekündigte Vertrag laufe noch bis zum 31. Mai. Der Burgwirt habe zugesichert, bis dahin alle Veranstaltungen durchzuführen. Die Stadt warte weiterhin auf das Ende vorigen Jahres zugesicherte Gespräch.