Von Joachim Burek

Obwohl er erst 24 Jahre alt ist, sammelt der Wehrendorfer seit frühester Jugend alte Rechenmaschinen, insbesondere mechanische Registrierkassen aus der Zeit der 50er bis 70er Jahre. »Inzwischen habe ich etwa 40 dieser Kassen vor allem von den ehemaligen Herstellerfirmen Anker, die ihren Sitz in Bielefeld hatte und dort bis in die 7oer einer der größten Arbeitgeber war, sowie von der Firma National aus Augsburg.« National habe seinen Stammsitz eigentlich in Ohio gehabt und sei um 1900 nach Deutschland expandiert, um dort den Markt zu erobern, berichtet der begeisterte Sammler. »Inzwischen habe ich schon ein Platzproblem und habe die Sammlung zwischen meinem Elternhaus in Wehrendorf und meiner Studentenwohnung in Bielefeld aufgeteilt«, erzählt der Jura-Student.

Sammelleidenschaft begann in der Jugend

Begonnen habe seine Leidenschaft für diese Maschinen bereits als Kind. Schürmann: »Damals hat mir mein Großvater aus seiner Firma – einer Kartonagenfabrik und Druckerei – solche ausgedienten Kassen und Rechenmaschinen mitgebracht. Die Mechanik und das Ausdrucken der Bons hat mich damals fasziniert.«

Diese Begeisterung für die historischen Registrierkassen, deren erste 1879 in den USA erfunden wurde, und deren Mechanik seien geblieben. »Daher müssen die Maschinen meiner Sammlung auch funktionsfähig sein. Ich lagere sie trocken und pflege sie regelmäßig, damit das Betriebsöl nicht verharzt.« Eines der Prunkstücke seiner Sammlung stamme sogar aus einem Ur-Vlothoer Betrieb: eine eierschalfarbene Kasse der Firma Hannovera aus den 60er Jahren, die einst im Laden des Vlothoer Uhrmachermeisters Steinmann gestanden habe.

Kontakte zu Sammlern im In- und Ausland

Seit dem vergangenen Jahr habe er auch Kontakte zu anderen Sammlern in Deutschland, Österreich und der Schweiz aufgebaut. »Dadurch konnte ich jetzt auch zwei ganz alte Schätzchen, zwei Bronze-Kassen aus dem Jahr 1912, erwerben. Sie noch bei einem anderen Sammler zwischengelagert, ich kann sie bald abholen, ist Schürmann stolz.

»Später einmal, wenn ich mehr Platz habe, möchte ich die Sammlung adäquat präsentieren und sie auch einmal der Öffentlichkeit zeigen«, hat Moritz Schürmann einen Traum für die Zukunft. Wenn Sammler mit ihm Kontakt aufnehmen wollen, ist Moritz Schürmann erreichbar unter schuermann@uni-bielefeld.de.