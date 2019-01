Von Gisela Schwarze

Vlotho (WB). Mit dem Weltgebetstag für Kinder findet am Samstag, 2. Februar, von 10 Uhr bis 13 Uhr im Gemeindezentrum Zachäus (EGZ) am Harksiek der Kinderkirche-Neustart statt. Eingeladen sind alle interessierten Mädchen und Jungen im Alter von fünf bis elf Jahren. Anmeldungen für diese Veranstaltung können ab kommendem Montag, 28. Januar, unter der Telefonnummer 05733/8448 oder per E-mail unter VL-KG-Uffeln@kk-ekvw.de erfolgen.

Gemeinsam laden die evangelisch-lutherische Kirchengemeinde Uffeln und die evangelisch-lutherische Kirchengemeinde St. Stephan zukünftig regelmäßig zur Kinderkirche ein. Sympathieträger und Untersuchungsobjekte wie Bienen, Pferde, der Grotten-Olm und die Handpuppe Widu machen den Gebetstag für ältere Kindergartenkinder und Grundschüler zu einem spannenden Erlebnis. Die Kleinen lernen so ganz nebenbei in Geschichten und Liedern das kleine und landschaftlich reizvolle Land Slowenien zwischen Alpen und Adria kennen. Die Kinder werden nach der dreistündigen Veranstaltung mit einem kostenlosen Mittagsimbiss bewirtet.

Team betreut die Kinder

Der diesjährige Kinderkirche-Auftakt wird aus dem Uffelner Kindergarten begleitet von den Erzieherinnen Petra Shyngle und Tanja Miebach, vom Team der Ehrenamtlichen im Kindergottesdienst sowie von den Pfarrerinnen und Pfarrern Christine Höke, Jörg-Uwe Pehle und Renate Wefers.

Zukünftig findet die Kinderkirche an jedem ersten Samstag eines Monats von 10 Uhr bis 12 Uhr statt, immer im Wechsel in St. Stephan oder in Uffeln.

Die nächsten Termine: Samstag, 2. März, 10 bis 12 Uhr in St. Stephan, Samstag, 6. April in Uffeln, Samstag, 4. Mai, in St. Stephan, Samstag, 1. Juni, in Uffeln und Samstag, 6. Juli, in St. Stephan.