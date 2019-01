Von Frank Lemke

Vlotho (WB). Stumme Zeugnisse der Geschichte erzählen von der Vergangenheit Vlothos. Eines davon ist der aufgegebene jüdische Friedhof in der Nähe der ehemaligen Schöningschen Villa, versteckt am Waldesrand neben der Obergstraße.

Manfred Kluge und Helmut Urbschat von der Mendel-Grundmann-Gesellschaft hatten die Geschichte des Geländes aufgearbeitet. In seinem Buch »Sie waren Bürger unserer Stadt« von 2013 hat der inzwischen verstorbene Autor Manfred Kluge in dem Kapitel über den Friedhof geschrieben: »Kaum jemand in Vlotho weiß, dass am Ostabhang des Amtshausberges heute noch ein jüdischer Friedhof besteht.«

Eingang ist zugewachsen

Der alte Friedhof sei kaum noch erreichbar. Der Eingang an der Obergstraße sei zugewachsen. Das Gelände sei nur für geschulte Augen zu erkennen. Doch der alte Friedhof lässt sich auch vom Coringsweg erreichen. Vor dort aus führt ein Weg zu gemauerten Terrassen oberhalb der ehemaligen Schöningschen Villa. Hier finden sich ausgetretene Stufen und zugewachsene Wege mit rostigen Zäunen.

»Das müssen Gärten gewesen sei«, sagt der Heimathistoriker August-Wilhelm König bei einer Erkundung. Vor mehr als 100 Jahren sei der gesamte Osthang des Amtshausberges bebaut gewesen. Alte Bilder, Postkarten und Karten zeigen prächtige Häuser und gepflegte Parkanlagen.

Wer von den Terrassen aus weiter nach Norden geht, entdeckt am oberen Rand der Anlagen ein kleines Häuschen. »Das wird ein Gartenhaus gewesen sein, vielleicht aus den 60er Jahren«, sagt August-Wilhelm König, als er das Mauerwerk untersucht. Weiter Richtung Obergstraße entdeckt der Wanderer weitere Terrassen, bis er schließlich den jüdischen Friedhof erreicht.

Neuer jüdischer Friedhof an der Wasserstraße

Mitte des 19. Jahrhunderts wurde das Gelände aufgegeben. 1854 weihte die jüdische Gemeinde ihren neuen Friedhof an der Wasserstraße ein. Die Grabsteine am Amtshausberg gerieten in Vergessenheit. 1968 verlegte die Mendel-Grundmann-Gesellschaft die Grabsteine unter der Leitung von Helmut Urbschat auf den neuen jüdischen Friedhof, um das Erbe nicht in Vergessenheit geraten zu lassen. Heute liegen unter Laub und Erde noch zwei verwitterte Grabsteine, die an den alten Friedhof erinnern.

»Wir müssen uns erinnern«, sagt August-Wilhelm König. Der 66-jährige Historiker aus Exter hat die Umbruchzeiten der 60er und 70er Jahre miterlebt. Die Gesellschaft in Deutschland habe in dieser Zeit viel Positives erreicht: Umweltbewusstsein, Rechte für Frauen, respektvoller Umgang mit Menschen in Not. Heute würden wir wieder in einer Umbruchzeit leben. Die Digitalisierung gebe dem Leben einen neuen Takt vor. In der Hektik könnte Vieles in Vergessenheit geraten.

»Deswegen ist die Erinnerungsarbeit, wie sie Manfred Kluge und Helmut Urbschat geleistet haben, so wichtig«, sagt August-Wilhelm König. 1988 enthüllten die beiden ehemaligen Lehrer mit der Mendel-Grundmann-Gesellschaft einen Gedenkstein an der Stelle der zerstörten Vlothoer Synagoge. 2006 und 2007 organisierte der Verein mit dem Künstler Gunter Demnig die Stolpersteine-Aktion.

41 Stolpersteine erinnern

In der Innenstadt erinnern heute 41 Stolpersteine an die ehemaligen jüdischen Mitbürger Vlothos, die im Dritten Reich in Konzentrationslagern starben. Als Historiker arbeitet August-Wilhelm König selbst die Geschichte Vlothos auf. Die Geschichtswerkstatt Exter hat jüngst den Film »Unruhige Zeiten« veröffentlicht. Aufgrund der großen Nachfrage hat die Geschichtswerkstatt den Film über die wilden 70er Jahre in Vlotho nach der erfolgreichen Premiere im Herbst sogar am Freitag vergangener Woche in der Kulturfabrik Vlotho erneut aufgeführt.

Weitere Informationen über jüdisches Leben in Vlotho findet sich hier.