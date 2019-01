Von Frank Lemke

Vlotho (WB). Schon der Prolog war gruselig. Peter Gallert und Jörg Reiter haben in der Kulturfabrik aus ihrem neuen Buch »Tiefer denn die Hölle« vorgelesen. Die Hauptfigur dieses Romans, Martin Bauer, findet sich auf den ersten Seiten in einer hoffnungslosen Situation wieder. Die beiden Autoren lasen die dramatischen Szenen dennoch sachlich vor.

»Bauers Hand zitterte. Er hielt inne. Er hatte in so viele Abgründe gesehen, sie machten ihm keine Angst mehr. Doch das hier war anders«, las Peter Gallert. In der Geschichte zwingt sich der Polizeiseelsorger Martin Bauer selbst, allein mit einem Förderkorb in die Tiefe eines stillgelegten Bergwerkes zu fahren. Die zwei Minuten Seilfahrt kommen ihm endlos vor. Dann haken die Bremsen ein und der kontrollierte Sturz des Aufzuges endet. Martin Bauer hat nichts weiter als eine alte Grubenlampe, mit der er sich durch die Dunkelheit tastet, auf der Suche nach einem Wahnsinnigen, der foltern und töten will.

Beklemmende Atmosphäre

In ihrem Buch verstehen Peter Gallert und Jörg Reiter es, mit wenigen Worten eine reale und beklemmende Atmosphäre zu erschaffen. Bauer spürt den Druck des kilometerhohen Gebirges über seinem Kopf. Er denkt an seine Frau, an seine Tochter und sein ungeborenes Kind, während er über vermoderte Bahnschienen in das Unbekannte stolpert. »Ohne nachzudenken, setzte Bauer über die Balken hinweg, hastete geduckt voran, stolperte über zerklüfteten Boden, schlitterte über loses Gestein, fing sich, eilte weiter, so schnell und so leise er konnte, bis er den Schimmer in der Schwärze sah«, baute Jörg Reiter in der Lesung allmählich Spannung auf.

Polizeiseelsorger ermittelt

In den ersten Kapiteln des Buches erfährt der Leser, was Bauer dort unten finden wird. Bauer war schon einmal hier unten. Bei einem vorangegangenen Einsatz dem stillgelegten Bergwerk findet die Polizei eine mit Honig übergossene Leiche. Bauers Amtskollege, Polizeidekan Rüdiger Vaals, der die Beamten vor Ort betreuen sollte, ist in der Tiefe mit einem Herzinfarkt zusammen gebrochen. Kannte Vaals den Toten etwa? Die Suche nach der Antwort führt Martin Bauer zu einem sterbenden Mann und wieder in die schwarze, endlose Tiefe.

Das Publikum in der Kulturfabrik hörte mit zunehmender mit Spannung und großer Aufmerksamkeit zu. Annette Münster aus dem Kalletal beispielsweise hatte gleich nach der Krimi-Nacht ein Buch für zu Hause gekauft, um dort die Geschichte bis zum Ende lesen zu können: »Sehr spannend! Ich lese gerne Krimis. Der Fall aus der Sicht des Polizeiseelsorgers gibt der Handlung eine interessante Perspektive«, zeigt sie sich begeistert.

Bekannt als Drehbuchautoren

Die beiden Kölner Autoren sind Meister ihres Handwerks. Peter Gallert arbeitet seit zwanzig Jahren als Drehbuchautor für TV-Serien der unterschiedlichen Genres: Von der Krimi- bis zur Krankenhausserie, die er auch gemeinsam mit Jörg Reiter schreibt.

Jörg Reiter studierte Ethnologie sowie Film- und Fernsehwissenschaften. Nach seiner Promotion wechselte er von der Wissenschaft zum Erzählen und Schreiben. Seit zwanzig Jahren arbeitet er als Drehbuchautor.

Der Krimi »Tiefer denn die Hölle« ist 2018 im Verlag Ullstein Taschenbuch erschienen. Die 400 Seiten kosten 10 Euro und sind auch im Vlothoer Buchhandel erhältlich.