Tortenschlacht im Bonneberger Hof: Leckere Torten so weit das Auge reicht, haben die Vlothoer Landfrauen bei dieser Tortenschlacht angeboten. Der Erlös soll den Vorbereitungen für die 70-Jahr-Feier der Landfrauen im Frühsommer zugute kommen Foto: Gisela Schwarze

Von Gisela Schwarze

Vlotho (WB). An der Schlacht am Kuchenbüffet haben mehr als 120 Feinschmecker teilgenommen, die alle nach Herzenslust leckeres Backwerk genießen wollten. Eingeladen zum großen Tortenschmaus in den »Bonneberger Hof« hatten die Vlothoer Landfrauen.