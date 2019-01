Von Jürgen Gebhard

Tidus ist ein schwarzer Schulhund. Das Herrchen des vierjährigen Labrador-Retrievers ist Christopher Kern (31). Der Lehrer für Deutsch und Physik/Naturwissenschaften ist mit Hunden groß geworden und hat eine Möglichkeit gefunden, Beruf und Hund zu vereinbaren. »Schulhunde sind in Nordrhein-Westfalen offiziell zugelassen. Über ihren Einsatz entscheidet das Kollegium«, weiß Christopher Kern.

Im Gegensatz zu Therapiehunden, die zum Beispiel in Altenheimen oder Krankenhäusern therapeutische Aufgaben übernehmen, gebe es für Schulhunde keine derart strikten Anforderungen.

Tidus ist ein Familienhund

Ein ganz wichtiges Kriterium erfüllt sein Tidus auf jeden Fall: Als Labrador-Retriever ist er ein sehr gutmütiger, neugieriger und manchmal auch etwas ungestümer Familienhund mit liebevoller und konsequenter Erziehung. Also ideal für den Einsatz in einer Schule.

Schüler gehen mit dem Schulhund Gassi

Mit Zustimmung des Kollegiums und der Schulleitung geht Tidus seit dem Schuljahr 2015/2016 nun in der Weser-Sekundarschule ein und aus. Etwa zwei- bis dreimal pro Woche ist er im Unterricht dabei, vor allem an Tagen, an denen sein Herrchen einige Freistunden hat. Tidus ist im Gebäude an der Leine unterwegs, er wird von Schülern zum Gassi ausgeführt und lässt sich im Lehrerzimmer streicheln.

Einsatz im Unterricht

Vor allem in den Jahrgangsstufen fünf und sechs oder im Fach »Deutsch als Fremdsprache« kommt Tidus zum Einsatz: Im Deutsch-Unterricht steht er Modell, wenn die Schüler möglichst genau einen Hund beschreiben sollen. In den Naturwissenschaften dient er als Anschauungsobjekt zum Thema Körperbau. Ältere Schüler lernen im Umgang mit dem Schulhund Verantwortung zu übernehmen. Zum Beispiel, wenn sie mit ihm auf einem festgelegten Weg im Umfeld der Schule Gassi gehen, nach Scherben auf dem Weg Ausschau halten oder seine Hinterlassenschaft beseitigen. Für Flüchtlingskinder sei die Begegnung mit seinem Hund oftmals zunächst eine besondere Herausforderung: »Sie kennen Hunde als Hütehunde, als Wachhunde oder als Straßenhunde, kaum aber als Haustiere«, sagt Christopher Kern. Mit seinem Tidus lernen sie dann, wie sie einem Hund begegnen und sie lernen, dass sie nicht weglaufen müssen, wenn er sich ihnen nähert: »Viele erkennen dabei, dass sie sich gerne auf ein Tier einlassen möchten.«