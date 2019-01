Vlotho (WB/pab). Ein 59-jähriger Mann aus Vlotho ist am Dienstag am Amtsgericht Bad Oeynhausen wegen des Besitzes und der Weitergabe von Kinder- und Jugendpornografie zu acht Monaten Haft auf Bewährung verurteilt worden. Zudem trägt er die Kosten des Verfahrens und muss 2000 Euro an eine Einrichtung wie den Kinderschutzbund oder die Jugendhilfe zahlen. Gegen das Urteil kann der Vlothoer noch Rechtsmittel einlegen.