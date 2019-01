Von Joachim Burek

»Für Radfahrer fehlt derzeit im Innenstadtbereich fast jegliche Infrastruktur«, beklagte Finkhäuser im Gespräch mit dieser Zeitung. Leider endeten die überörtlichen Radwege, die von der Weser, aus dem Kalletal oder aus Bad Salzuflen kommen, und die und in der vergangenen Jahren gut ausgebaut wurden, an der Stadtgrenze abrupt. Vorhandene Mehrzweckstreifen, wie an der L778 beispielsweise würden häufig unterbrochen. mündeten in zahlreiche Engstellen oder es fehlten Linksabbiegemöglichkeiten. Als weitere Beispiele führte er unter anderem die für Radfahrer gefährlichen Zonen an der Herforder Straße im Bereich der Grundschule oder die Kreuzungen an der L778 im Bereich Zebrastreifen in Valdorf oder an der Kreuzung Bonneberger Straße an. »Aus der Innenstadt können Kinder beispielsweise im Sommer mit dem Fahrrad nicht sicher zum Freibad kommen«, kritisiert Finkhäuser.

Knotenpunkt Weserbrücke

Auch die Anbindung der City am Knotenpunkt Weserbrücke, wo Radfahrer aus Richtung Weser, Kalletal und Uffeln ankommen, lasse zu wünschen übrig. Finkhäuser: »Ein gut ausgebauter City-Radweg von der Bismarckstraße über die Kernstadt bis zum Radweg-Knotenpunkt Salzuflener Straße/Am Ellernberg könnte deutliche Abhilfe schaffen.« Die Schaffung einer solchen Verbindung habe außerdem die Anbindung von Wohn-, Einkaufs- und Industriegebieten der Stadt zum Ziel sowie eine bessere Verknüpfung mit den Freizeiteinrichtungen wie dem Waldfreibad oder den Campingplätzen in Vlotho und Umgebung. »Gerade in Zeiten, in denen viele Nachbarstädte sich um das Merkmal ›fahrradfreundliche Stadt‹ bemühen, wäre die Schaffung eines solchen Weges ein Zeichen für eine selbstbewusste, nachhaltige Fahrradnutzung«, so der radfahrbegeisterte Vlothoer Geschäftsmann.

Politik will handeln

Die Resonanz bei den Fraktionen auf den Vortrag Finkhäusers war durchweg positiv. »An den für die Radfahrer neuralgischen Punkten ist in Vlotho beim Radwegebau bisher Schluss gewesen. Es mangelt es an einem Gesamtkonzept«, stellte August-Wilhelm König für die Grüne Liste fest. Auch Bodo Kohlmeyer (SPD) forderte, dass die Problemstellen Stück für Stück abgearbeitet würden. Julia Dowe (CDU) regte an, einen Vertreter von Straßen.NRW in den Ausschuss einzuladen, um eine Stellungnahme von der an vielen Stellen zuständigen Behörde anzuhören. Christian Hohmeier von den Wirtschaftsbetrieben stellte ebenfalls fest, dass es beim Radwegebau mit dem Kreis und Straßen.NRW verschiedene zuständige Straßenbaulastträger gebe. Die Verwaltung könne aber für ein solches Konzept das Gespräch mit den entsprechenden Fahrradbeauftragten im Kreis suchen.

Der Ausschuss beauftragte die Verwaltung, einen entsprechenden Antrag dazu in einer der nächsten Sitzungen vorlegen.

Kommentar

Radfahren in der Vlothoer Innenstadt ist momentan kein Vergnügen. Das gut ausgebaute Radwegenetz zwischen den Nachbarstädten und Vlotho findet keine Anbindung an die Innenstadt und hinterlässt auswärtige wie einheimische Radler häufig ratlos. Wer beispielsweise aus dem Kalletal angeradelt kommt, der wartet an der B514 ab Höhe Kuhkamp schon seit Jahren auf einen Radwege-Lückenschluss. Aber auch von der Weserbrücke aus muss er den besten Weg in und durch die City eher erraten. Der Vorstoß von Jürgen Finkhäuser, einen City-Radweg von der Bismarkstraße bis Vlotho-Horst zu schaffen, ist lobenswert, allein schon der Verkehrssicherheit wegen. Die Umsetzung muss sicher viele Zuständigkeiten überwinden. Aber ein Anfang jetzt lohnt allemal.