Die Aktion »Plant for the Planet« (»Pflanzen für den Planeten«) wird unter anderem von der Stadt Vlotho, dem Kreis Herford, der Sparkasse, den »Heinzelmännchen«, dem Verein »Moral und Ethik« und der Grünen Liste unterstützt. Foto: Jürgen Gebhard

Von Jürgen Gebhard

Vlotho (WB). Klimaschutz fängt bei den Kleinen an. Und gerade für die junge Generation ist es wichtig, die Natur zu erhalten. »Stop Talking – Start Planting!« lautet deshalb das Motto am 16. November in der Weser-Sekundarschule in Vlotho. Von 9 bis 17.30 Uhr wird eine kostenlose »Plant-for-the-Planet-Akademie« angeboten.