Von Joachim Burek

»Diese Zahlen sind das Ergebnis einer guten Vorarbeit und guter Konzepte, die die Verwaltung erarbeitet hat«, stellte Bürgermeister Rocco Wilken in seinen einführenden Worten bei der Haushaltseinbringung im Ausschuss fest. Damit werde das Zahlenwerk der Zielstellung gerecht, die man diesen Haushaltsentwurf gesetzt habe: »die Gewährleistung von Chancengleichheit, Zukunftsperspektive für Stadt und Ortsteile und Bürgernähe«. Zusätzlich stehe der Etat im Zeichen der Digitalisierung, des demografischen Wandels und der Konkurrenz der Kommunen untereinander, sei es um Einwohner oder Schüler.

Haushalts-Eckdaten

35,4 Millionen Euro bei Erträgen und Aufwendungen. Diesen ausgeglichenen Haushalt machen zum einen die Schlüsselzuweisungen des Landes in Höhe von 194.000 Euro und zum anderen die neue Aufwands- und Unterhaltungspauschale in Höhe von 197.000 Euro möglich, die in diesem Jahr fließen, erläuterte Kämmerin Livia Hantsche. Ein weiterer Faktor sei das laut Plan gute Jahresergebnis mit einem Plus von etwa 3000 Euro.

Kreisumlage

»Entscheidend für den Haushaltsausgleich ist allerdings auch, dass der Kreis endlich massiv die Allgemeine Kreis- und die Kreisjugendamtsumlage gesenkt hat«, so die Kämmerin. So sank der Hebesatz bei der Kreisumlage von 41,13 Prozentpunkten auf 36, 5 Prozentpunkte. Livia Hantsche: »Das spart uns in Vlotho 517.000 Euro ein.« Die Kreisjugendamtslage ist im Etat mit 17,1 Prozent (Vorjahr 19,1 Prozent) verbucht. Das seien für Vlotho 320.000 Euro weniger. Der Kreis habe dann bei der Verabschiedung seines Doppelhaushaltes noch einmal den Umlagesatz auf 17,01 Prozent gesenkt, was zusätzliche 20.000 Euro Einsparung ausmache.

Steuer-Hebesätze

Lediglich bei der Grundsteuer B müssen die Vlothoer tiefer in die Tasche greifen. Dort wurde der Hebesatz von bisher 440 auf den fiktiven Hebesatz des Landes von 443 Prozentpunkten angehoben. Die Hebesätze für die Grundsteuer A und die Gewerbesteuer bleiben mit 237 beziehungsweise 430 Prozentpunkten gegenüber dem Vorjahr unverändert. »Damit steht Vlotho im interkommunalen Vergleich sehr gut da«, ergänzte Bürgermeister Rocco Wilken.

Personalkosten

Die im Etat aufgeführten Personalkosten belaufen sich nach Abzug von Erstattungen auf etwa 5, 2 Millionen Euro. Neu eingerichtet werden soll dabei eine Kulturstelle sowie eine Stelle für den kommunalen Ordnungsdienst.

Investitionen

Das Paket der geplanten Investitionen setzt sich wie folgt zusammen: Bereich Feuerwehr: 712.000 Euro. Dafür sind allein 400.000 Euro für den Start zur Generalmodernisierung der Gerätehäuser vorgesehen. Dafür wurde eine eigene Projektgruppe eingesetzt. »Die Sicherheit der Bürger und die Funktionsfähigkeit der Wehr hat immer große Priorität«, sagte Wilken. Weitere große Positionen sind: Jugendfreizeitstätte(51.000 Euro), die Modernisierung der Übergangshäuser (150.000 Euro/Mobiliar 15.000 Euro), Abriss Güterbahnhof (60.000 Euro) und die Modernisierung Rathaus (200.000 Euro).Bereich Schulen/Sportstätten: 2,9 Millionen Euro. Davon werden in den neuen Anbau der Grundschule Vlotho 1,6 Millionen Euro und in die Umsetzung des Sportstättenkonzepts 1,01 Millionen Euro investiert.Bereich Gewer beflächen: 500.000 Euro für Erwerb und Erschließung. Bereich Straßenneubau: städtischer Anteil: 350.000 Euro. B ereich Friedhof Vlotho: neue Toilettenanlage (20.500 Euro), Grabneubaukästen/Stelen (14.000 Euro), Plattenwege (6000 Euro).

Kommentar

Das war ein Einstand nach Maß. Die neue Kämmerin hat gleich bei ihrem ersten Etatentwurf, den sie mit ihrem Team erarbeitet hat, einen strukturell ausgeglichenen Haushaltsplan vorgelegt, über den die Politik bis zur Verabschiedung am 14. März nun beraten muss. Den ersten nach zehn Jahren in Vlotho. Natürlich kamen ihr dabei Faktoren wie der warme Geldsegen durch die Schlüsselzuweisungen aus Düsseldorf oder die massive Absenkung der Kreisumlage gerade recht. Doch die Kämmerei hat auch gut gearbeitet. Ein wohl positives Jahresergebnis und die Konzepte für die Investitionen in 2019 gewähren der Stadt Handlungsspielraum. Den gilt es nun, mit Leben zu füllen.