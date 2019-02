Die Drehleiter der Feuerwehr und die Einsatzkräfte gehen vor dem Gebäude in der Langen Straße in Stellung . Nach dem Vorrücken kann rasch Entwarnung gegeben werden.

Von Joachim Burek

Vlotho (WB). Zu einem Einsatz in der unteren Langen Straße sind am Sonntag kurz vor 14 Uhr der Löschzug Vlotho und die Löschgruppe Uffeln ausgerückt. Bewohner eines Mehrfamilienhauses hatten aus einer Nachbarwohnung deutlichen Brandgeruch wahrgenommen, teilte Stadtbrandinspektor Torsten Sievering mit.

Da in der Wohnung niemand reagiert habe, hätten die Nachbarn die Feuerwehr alarmiert.Die Einsatzkräfte waren rasch vor Ort und brachten die Drehleiter in Stellung. Ein Einsatztrupp unter Atemschutz habe dann die Wohnungstür geöffnet und sei in die Räume vorgerückt, berichtete der Feuerwehrchef.

In der Wohnung hätten die Feuerwehrleute einen Hund, aber keine Bewohner angetroffen. Die Ursache für den Brandgeruch sei von einem Topf ausgegangen, der auf dem Herd gestanden habe. Die Feuerwehr konnte die Lage sichern und den Einsatz dann wenig später beenden, teilte Torsten Sievering mit.