Zünftig mit Ferngläsern und rutschfestem Schuhwerk ausgerüstet, erkundeten Naturfreunde die Vogelwelt am Großen Weserbogen. Foto: Gisela Schwarze

Von Gisela Schwarze

Vlotho (WB). Trotz stürmischen Wetters haben die Vogelfreunde aus Vlotho, Bad Oeynhausen und Porta Westfalica, am Samstagmorgen am Großen Weserbogen eine stattliche Anzahl unterschiedlicher Arten an gefiederten Freunden beobachten können.