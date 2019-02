Auch Fotos aus vergangenen Zeiten können eingereicht werden. Die Bilder (möglichst nicht weniger als 2 bis 3 MB) können bis Sonntag, 17. Februar, per E-Mail geschickt werden an: fotowettbewerb@vlothoer-zeitung.de (mit Adresse und Telefonnummer). Mit der Einsendung versichert der Teilnehmer, dass er die Rechte an den Aufnahmen besitzt, dass er honorarfrei der Seniorenresidenz die Verwendung erlaubt und ebenso mit einem Abdruck in dieser Zeitung einverstanden ist. Die Siegerfotos werden von Mitarbeitern des Fährhofs gemeinsam mit der Redaktion dieser Zeitung ausgewählt. Zu gewinnen gibt es auch etwas: Der Fährhof lässt die ausgewählten Bilder jeweils zweimal ausdrucken: Ein Abzug wird im Fährhof mit Namensnennung des Fotografen ausgehängt, den anderen Ausdruck erhält der Gewinner.