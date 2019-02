Von Hartmut Horstmann

Vlotho (WB). In zahlreichen Filmen hat der Schauspieler Gustav Peter Wöhler mitgewirkt. Dass die unfreiwilligen Anfänge seiner Karriere in Vlotho liegen, wusste er bisher allerdings selbst nicht. So gibt es einen Super-8-Film von 1975, in dem der junge Wöhler als Festivalbesucher auftaucht.

Die Aufnahmen kenne er gar nicht, sagt der Sänger und Schauspieler, der in Hamburg und Berlin lebt. Und da Kinderfilme mit dem kleinen Gustav nicht existieren, ist es der erste Film überhaupt, in dem der spätere Star zu sehen ist.

1975 als Fan, 1978 als Sänger

Die kurze Sequenz mit Wöhler ist Teil einer neuen DVD von Norbert Kaase. »Unruhige Zeiten« heißt die Dokumentation, die das Vlotho der Jahre 1965 – 1975 ins Bild setzt. Darin enthalten ist der kurze Beitrag über das Festival in einem Steinbruch auf dem Winterberg. Wer den Film gedreht habe, habe sich bisher nicht herausfinden lassen, sagt Norbert Kaase. Er soll von den Veranstaltern in Auftrag gegeben worden sein.

Dass der spätere Schauspieler Gustav Peter Wöhler plötzlich durchs Bild läuft, stand jedenfalls nicht im Drehbuch – warum auch? Denn der damals 19-Jährige war noch lange kein Prominenter. Aufgewachsen war er in Eickum, seine Eltern, die er früh verlor, hatten dort eine Gaststätte.

Im Jahr 1975 kam er als Fan, 1978 nahm er eine andere Rolle ein – die des Sängers. Ein Foto von damals zeigt einen jungen Mann im karierten Hemd auf der Bühne. Die Band, mit der er als Sänger auftritt, heißt Airbreak, gespielt wird der seinerzeit festivalprägende Jazzrock.

Von der Resonanz überrascht

Doch als diese Aufnahme entstand, hatte sich der Ort des Geschehens bereits verlagert. Nach drei Festivaljahren in Vlotho waren die Macher weitergezogen nach Porta Westfalica – wo es zu Deutschlands damals größtem Subkultur-Ereignis avancierte. Dennoch bestand der Vlotho-Bezug weiterhin, denn Veranstalter blieb der Verein aus der Weserstadt.

Einen Eindruck vom späteren Hype vermittelt bereits der Super-8-Film von 1975. Man sieht die obligatorischen Hippie-Bullis, die Kamera zeigt die Zuhörer, die auf dem Rasen sitzen und der Musik lauschen. Als Bühne für die Bands dient ein alter Lkw-Anhänger.

Schon damals waren die Organisatoren von der Resonanz überrascht worden. Es sei als große Fete geplant gewesen, erinnert sich Wolfgang Kuhlmann, Musiker und Mitveranstalter: »Wir hätten nie geglaubt, dass so viele Leute kommen.« Auf bis zu 10.000 Besucher schätzt er deren Zahl, die Polizei sprach von 5000.

Da derartige Events damals in der Region eine Seltenheit waren, kann sich Gustav Peter Wöhler noch gut daran erinnern. Ein erstes Festival dieser Art hatte es 1971 in Bünde gegeben, bei dem er ebenfalls dabei war: »In Vlotho, das war dann eine Riesensache. Die Bands und alles Open Air – das war super.« Dass aus der geplanten Groß-Fete eine richtige Bewegung wurde, vergleicht er mit Wacken: »Auch dort hatte niemand damit gerechnet, dass es mal so ein großes Ding werden sollte.«

Wöhler musste sich entscheiden

Mit dem Festival des Jahres 1975 endet der Film von Kaase. Als Wöhler 1978 auf der Bühne stand, war es zugleich das zwischenzeitliche Ende seiner Gesangsambitionen: »Es war die Zeit, in der ich mich entscheiden musste, ob ich bei der Musik bleiben oder zur Schauspielschule in Bochum gehen wollte.« So war es einer der letzten Auftritte mit seiner Band. Auf der Schauspielschule in Bochum sei ihm das Singen sogar verboten worden, sagt er. Er habe seine Stimmbänder schonen sollen.

Doch die Zeit des Verbots ist lange vorbei. Längst hat sich die Musik zum zweiten Standbein des 62-Jährigen entwickelt. So ist er mit seiner Band auch schon in der Hamburger Elbphilharmonie aufgetreten. Vier CDs hat die Gustav Peter Wöhler Band bisher veröffentlicht – auf den ausgedehnten Tourneen treten die Musiker auch immer wieder in der Region auf.