Vlotho (WB). Eine Woche Action und Spaß in Deutschland, Österreich und Tschechien – das bietet die Evangelische Jugend im Kirchenkreis Vlotho in den Sommerferien 2019 mit ihrer Jugendfreizeit direkt ins Dreiländereck. Anmeldungen sind noch möglich. Das »Bergheim Riedelsbach« liegt auf deutscher Seite direkt an der tschechisch-österreichischen Grenze.

»Aufgrund dieser besonderen Lage, ist es möglich, von unserem Haus aus alle drei Länder zu Fuß zu erreichen«, sagt Finn Hinzmann, der die Freizeit leitet. Auf dem Programm steht unter anderem der Besuch des Dreisessels, einer Berglandschaft. Aber auch eine Tour in die österreichische Stadt Linz ist geplant. Auch Badetouren sind vorgesehen.

Schlauchboot-Tour

Ein Glanzlicht, so Finn Hinzmann, werde sicherlich die Schlauchboot-Tour auf dem Schwarzen Regen sein. Anmelden können sich Jugendliche ab 14 Jahren über die Homepage des Jugendreferat in Vlotho (www.juenger-vlotho.de). Die Teilnahme kostet 333 Euro, inklusive Übernachtung, Vollpension und Hin- und Rückfahrt. Los geht es am 10. August und die Rückkehr wird am 17. August sein. Weitere Infos: 0151/75034101.