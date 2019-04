Vlotho (WB). Mehrere Lagerräume, Schuppen und Werkstätten sind in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch in Exter von Einbrechern heimgesucht worden. Unter anderem klauten sie Werkzeuge und eine Schubkarre.

Zu den Einbrüchen kam es laut Mitteilung der Polizei zwischen Dienstag, 23. April, 20 Uhr und Mittwoch, 5.30 Uhr. Jemand brach in Schuppen, Garagen und Werkstätten an der Dornberger Heide sowie Auf dem Pulsfeld ein. »Die Täter verschafften sich im Tatzeitraum Zutritt zu mindestens acht Lagerräumen«, so die Polizei.

Vorwiegend zerstörten die Einbrecher Vorhängeschlösser. In einem Fall hebelten sie eine Holztür auf. Aus nahezu allen aufgebrochenen Räumen entwendeten sie Werkzeuge. Zu ihrer Beute zählten unter anderem auch ein blaues Fahrrad der Marke Bulls sowie eine Schubkarre. Der Gesamtschaden beläuft sich auf mindestens 4700 Euro.

Hinweise werden an das Kriminalkommissariat Herford unter der Telefonnummer 05221/8880 oder jede andere Polizeidienststelle erbeten.