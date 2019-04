Von Jürgen Gebhard

Nach der langen Winterpause laufe die Technik noch nicht ganz rund, bedauerte Stadtwerke-Chef Bernd Adam, das Freibad für die paar nächsten Tage wieder schließen zu müssen: »Für den Feinschliff brauchen wir noch etwas Zeit.« Das Wasser habe bereits eine Temperatur von 22 Grad, bis zum 1. Mai seien die gewohnten 24 Grad erreicht.

Schon kurz vor 14 Uhr standen am Donnerstag die ersten Badegäste vor dem Tor, um das verfrühte Badevergnügen genießen zu können. In den nächsten zwei Stunden tummelten sich mehr als 150 Gäste im Bad. Ein WDR-Team filmte den Badespaß, befragte den Stadtwerke-Chef und einige Gäste, um abends darüber zu berichten.

Fernsehzuschauer eingeladen

Am Mittwochvormittag hatte sich der WDR kurzfristig bei den Stadtwerken gemeldet und ein Kamerateam nach Valdorf geschickt. Unter dem Motto »Mit der Lokalzeit ins Freibad« wurde am Abend der Beitrag aus Valdorf gesendet. Badleiterin Kathrin Schwager und ihre Kollegen Andre Darjan und Karl-Heinz Oelze wurden gezeigt, wie sie mit dem Beckensauger den Grund des Schwimmers reinigten, Außenduschen instand setzten und die neuen Sonnensegel aufspannten. »An solchen schönen Tagen gibt es schlechtere Arbeitsplätze als den von Kathrin Schwager. Sie ist Schwimmmeisterin im Waldfreibad in Vlotho und das wird jetzt hübsch und sauber gemacht. Der 1. Mai ist bald da und hier wie in vielen anderen Städten wird dann traditionell das Bad aufgemacht«, hieß es in der Moderation.

Die Becken seien bereits gefüllt und das Wasser sei über die Osterfeiertage gut aufgeheizt, berichtete die Schwimmmeisterin. »Wir haben alles gegeben und es hat total gut geklappt und wir sind glücklich, dass wir am 1. Mai aufmachen können.« Auch Andre Darjan freute sich schon auf den Tag und auf das Wiedersehen mit den »alten, bekannten Gesichtern«: »Es ist ja alles recht familiär hier.« Die Dauergäste würden selbst bei Schnee kommen, ergänzte Kathrin Schwager. Im Waldfreibad sei immer jemand, der gerade schwimmt. Auch aus den umliegenden Orten werde das Bad gut angenommen.

Vor laufender Kamera lud sie dann die Fernsehzuschauer zum »Schnupperschwimmen« am nächsten Tag ein. »Warum das Ganze?«, fragte eine Stimme aus dem Off und erklärte: »Weil morgen die Sonne scheint und weil es wieder ein schöner Tag wird im Waldfreibad in Vlotho.« Auch über Facebook wurde die Einladung verbreitet und mehr als 10.000 Mal aufgerufen.

Stadtwerke-Chef Bernd Adam freute sich gestern über die gute Werbung für das Waldfreibad und hofft auf eine sonnige Saison. Die Öffnungszeiten und die Eintrittspreise bleiben unverändert, sagte er: »Am 1. Mai starten wir um sieben Uhr – dann nicht nur für zwei Stunden.«

Kommentar

Die Sonne scheint, die Temperaturen klettern auf 20 Grad, die Becken sind gefüllt, das Wasser ist schon einigermaßen warm und es sind Osterferien. Da ist es keine schlechte Idee, die Badegäste schon einige Tage vor dem festgelegten Eröffnungstermin am 1. Mai ins Waldfreibad zu lassen. Aber warum nur für zwei Stunden? Der Grund ist nachvollziehbar: Die Vorbereitungsarbeiten sind noch nicht ganz abgeschlossen, Techniker müssen den Pumpen und der Heizung noch den letzten Feinschliff für den Dauerbetrieb geben. Es ist verständlich, dass die Stadtwerke trotzdem das kostenlose Werbeangebot des Fernsehens nutzen, um in der gesamten Region auf das wunderschöne Freibad aufmerksam zu machen – auch wenn noch nicht alles ganz rund läuft. Jürgen Gebhard