35 Kinder und 16 ehrenamtliche Mitarbeiter haben sich auf die große Aufführung des Kinderzirkus in der Valdorfer Kirche vorbereitet. Die Mitarbeiterinnen Anna Hanke und Sylke Cremer (hinten rechts) freuen sich auf die Aufführung am Sonntag. Foto: Hannah Gebhard

Von Hannah Gebhard

Vlotho (WB). »Manege frei« heißt es an diesem Sonntag um 15 Uhr in der Valdorfer Kirche. Junge Artistinnen und Artisten des Kindeszirkus präsentieren dann in einer großen Abschluss-Vorstellung ihr Können.