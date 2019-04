Auf dem Parkplatz am Friedhof in Vlotho-Uffeln müssen die Fahrer einfache Technikfragen richtig beantworten. Max Schmücke nimmt hier eine BMW Isetta in Empfang. Foto: Jürgen Gebhard

Von Jürgen Gebhard

Vlotho (WB). Auf ihrer Rundtour durchs Weserbergland haben am Sonntag 130 Oldtimer den Kreis Herford durchquert. Zuerst in Vlotho, später auch in Bünde, Rödinghausen und Enger mussten die Fahrer bei Sonderprüfungen Aufgaben lösen oder Fragen beantworten.

Ab 8.30 Uhr am Morgen wurden die Oldtimer auf die etwa 150 Kilometer lange Reise geschickt. Die Plakette mit der Startnummer 1 war am ältesten Wagen befestigt, einem Buick Roadster Baujahr 1925. Über Eisbergen, Veltheim, Möllbergen und Holtrup erreichte die Startnummer 8 eine Stunde später als erstes Fahrzeug den Friedhofs-Parkplatz an der Buhn­straße in Vlotho-Uffeln: Ein Team aus Hannover steuerte das Unikum auf drei Rädern – einen cremefarbenen englischen Morgan F4 Threewheeler aus 1938, Wenig später traf der im Kreis Herford zugelassene rote Jaguar SS one (Baujahr 1935) ein.

Bordbuch sorgt für Verwirrung

Kevin Schäfer und Max Schmücke vom Organisationsteam der zum 23. Mal vom Motor-Club Rinteln veranstalteten Nostalgie-Tour nahmen Fahrer und Fahrzeuge in Empfang. »Was bedeutet das R in der Reifenbezeichnung?« oder »Wie viel Liter Wasser verunreinigt ein Tropfen Öl?«: Wer solche Fragen richtig beantworten konnte, erhielt Punkte.

Bei der Weiterfahrt Richtung Weserbrücke gab es Verwirrung. Im Bordbuch war der Abbiegehinweis nicht eindeutig. Mehrere Oldtimer bogen vom Parkplatz nach links statt nach rechts ab. Erst oben auf dem Buhn bemerkten die Fahrer ihren Irrtum.

Auf dem Gelände der Kfz-Zulassungsstelle in Südlengern wartete eine Zwischenprüfung auf die Fahrer. »Fahren sie genau 60 Zentimeter an die Holzlatte heran«, lautete die Aufgabe, bei der Augenmaß gefragt war.

Die am Ende gefahrene Gesamtzeit spielte angesichts der recht unterschiedlichen Fahrzeuge von der BMW Isetta bis zum Porsche 911 kaum eine Rolle. Stattdessen musste bei einer Zwischenprüfung eine 2100 Meter lange Strecke möglichst genau in vier Minuten durchfahren werden.