Vlotho (WB/jg). Die evangelische Stadtkirche St. Stephan Vlotho ist vom 1. April bis 30. September an mindestens fünf Tagen die Woche für je vier Stunden geöffnet ist. Sie darf sich jetzt deshalb offiziell »verlässlich geöffnete Kirche« nennen.

Das entsprechende Hinweiseschild mit einem blauen Signet hat Küster Michael Kuntemeier gerade neben der Eingangstür befestigt. Ein weiteres grünes Signet auf dem Plexiglasschild weist auf eine zweite Besonderheit hin: St. Stephan Vlotho ist wegen der Nähe zum Weser-Radweg auch eine »Radwegekirche«. Die genauen Öffnungs- und die Gottesdienstzeiten werden auf einem zweiten Schild genannt, das noch hergestellt werden muss.

Gemeindepfarrer Jörg Uwe Pehle lädt dazu ein, bei einem Besuch seiner Kirche Ruhe und Besinnung zu finden und Gottes Nähe zu spüren. Nicht nur für Radfahrer bietet er einen kleinen Service an: »In unserer Kirche stehen immer eine Flasche Wasser und ein paar Gläser.«

Die verlässlich geöffneten Kirchen und die Radwegekirchen werden im Bereich der Evangelischen Kirche von Westfalen vom Institut für Gemeindeentwicklung und missionarische Dienste in Dortmund betreut. Auf der im Internet veröffentlichten Überblickskarte soll demnächst auch auf St. Stephan Vlotho hingewiesen werden. Dort sind bereits die Kreuzkirche in Vlotho-Wehrendorf und die Evangelische Autobahnkirche in Vlotho-Exter verzeichnet.

Seit dem Jahr 2000 gibt es in Deutschland die »verlässlich geöffneten Kirchen«. Das entsprechende Signet ist inzwischen in den meisten Landeskirchen eingeführt worden.