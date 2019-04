Von Hannah Gebhard

Beim Evangelischen Kinder- und Jugendzentrum (EKJZ) gehört das bunte Zirkusprojekt seit vielen Jahren zum Programm der Oster- und Sommerferien. 35 Mädchen und Jungen im Alter von sechs bis elf Jahren hatten unter der Leitung von Jugendreferentin Sylke Cremer und einem Mitarbeiterteam drei Tage lang intensiv geprobt.

»In diesem Jahr haben wir ein neues Team aus 16 Ehrenamtlichen, die die Kinder begleiten und unterstützen«, sagte die langjährige Mitarbeiterin Anna Hanke am Sonntag. Im Gemeindehaus und im benachbarten Simeonsstift hatten sie den jungen Artisten die Welt der Zauberer, Akrobaten und Theaterspieler nähergebracht.

Mehrfach ausgezeichnete Projekt

Auch in diesem Jahr wird das mehrfach ausgezeichnete Projekt von »Children for a better World« gefördert. Jugendreferentin Sylke Cremer war begeistert von der Unterstützung, ohne die das Projekt nicht zu realisieren sei.

Eingebettet in eine spannende Handlung der Schattenspiel-Theatergruppe zum Thema »Ich bin auf der Suche nach Frieden« konnten Eltern, Verwandte, Freunde und Senioren am Sonntag die Künstler bestaunen. Eröffnet wurde die Show mit einem Video, in dem die Kinder ihre Vorstellungen zum Thema Frieden äußerten. Direkt im Anschluss folgte das gemeinsam gesungene Lied »Bin auf der Suche«. Im Mittelpunkt der Aufführung stand ein Zauberer, der den Frieden in seinen Zauberkugeln versteckt hat. Mit viel Hokuspokus und akrobatischen Einlagen gelang es den Kindern am Ende der Aufführung, den Frieden zu bewahren.

Für viel Applaus sorgten die Kugelläufer, die mit akrobatischen Nummern die Balance auf ihren rollenden Untersätzen behielten. Auch die Einradfahrer, Jongleure und Zauberer entlockten den Besuchern strahlende Gesichter. Die Kinder der Bodenakrobatik und des Tanzes zeigten ebenfalls voller Begeisterung ihre artistischen Fähigkeiten und begeisterten das Publikum in der voll besetzten Valdorfer Kirche.