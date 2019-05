Von Sonja Töbing

Vlotho (WB). Zwei Wochen Südamerika – für Grünen-Politikerin und Ratsmitglied Anika Hüting ging jetzt ein Traum in Erfüllung. Im Rahmen ihres Bachelor-Studiengangs Stadtplanung durfte die 24-Jährige mit einigen ihrer Kommilitonen in die kolumbianische Hauptstadt Bogotá reisen.

»Wir haben uns anlässlich des sogenannten ›Solar Declathon‹, eines weltweiten energietechnischen und architektonischen Wettbewerbs, mit kolumbianischen Studenten in deren Universität getroffen und dort gemeinsam an unserem Projekt gearbeitet«, erzählt Anika Hüting. Der zweiwöchige Aufenthalt sei nur dank zahlreicher Fördermittel möglich gewesen.

»Der Flug alleine hat schon 600 Euro gekostet, pro Tag stand uns eine Pauschale in Höhe von 35 Euro zur Verfügung«, erzählt die junge Vlothoerin. Hinzu kamen Kosten für Impfungen gegen Gelbfieber und Tollwut. »Der Aufwand im Vorfeld war beinahe zeitaufwendiger als die Reise selbst.«

Ein Hostel in Bogotá sei ihr Zuhause auf Zeit gewesen. »Man hatte uns im Vorfeld erzählt, dass wir alte Kleidung und Schuhe mitbringen sollten, um diese dann ans offene Fenster unserer Unterkunft zu legen. Es dauerte nicht lange, da hatten sich Einheimische alles geholt, und das, obwohl die Kleidung schon Löcher aufwies«, berichtet die 24-Jährige und wirkt auf einmal sehr nachdenklich. »Einerseits fand ich dieses Erlebnis erschreckend, andererseits sehr schön. Denn ich konnte auf einfache Weise armen Menschen helfen. Hätte ich das gewusst, hätte ich noch mehr alte Klamotten mitgenommen.«

Die einzige Stadtplanerin im Team

In der kolumbianischen Universität trafen sich die Vlothoerin und ihre deutschen Mitstreiter mit den südamerikanischen Studenten, um gemeinsam an ihrem Projekt zu arbeiten. »Während des Solar Declathon vor zwei Jahren hatten Architekten ein Haus konstruiert. Jetzt ging es darum, sich um den Innenausbau zu kümmern. Deswegen waren auch vor allem Innenarchitekten mit an Bord – und eben ich als einzige Stadtplanerin«, sagt Anika Hüting.

Ziel des Projekts sei es, den sozialen Wohnungsbau in Kolumbien voranzutreiben. »Im November und Dezember soll das von uns allen entworfene Haus in der Stadt Cali aufgebaut werden. Dann werde ich auf jeden Fall wieder mit dabei sein«, betont die Vlothoerin.

Der Neubau sei als Mehrfamilienhaus für fünf Personen gedacht, mit mehreren Etagen, barrierefrei und aus recycelten Materialien gefertigt. »Wichtig ist es, nur einheimische Ressourcen zu verwenden. Weder Baumaterial noch Werkzeuge dürfen importiert werden«, erzählt Anika Hüting. Deswegen müsse man im Vorfeld mit großen Firmen wie Bosch und Makita, die auch in Kolumbien produzieren, Kontakt aufnehmen und um Unterstützung bitten.

Es gebe auch richtige Werkzeug-Workshops, um die Teilnehmer im Umgang mit Säge und Bohrmaschine zu schulen. »Schließlich muss maßgenau gearbeitet werden, damit alles passt.« Ebenfalls wichtig für die Wettbewerbs-Teilnahme sei der Entwurf eines eigenen Logos, der Aufbau einer Homepage sowie die Produktion eines Imagefilms.

Unterwegs in der »verbotenen Zone«

Trotz der vielen Arbeit hatten Anika Hüting und ihre Kommilitonen Zeit, sich in Bogotá und Umgebung umzusehen. »Das Erste, was mir aufgefallen ist: Es sind unglaublich viele Deutsche dort«, erinnert sich die 24-Jährige an ihre ersten Eindrücke. Die Vorurteile, dass das Land gefährlich sei, stimmten teilweise. »Es gibt schon jede Menge Polizeipräsenz, allerdings haben wir auch erlebt, wie korrupt die Beamten dort sind. Mit Geld lässt sich dort vieles regeln.«

Gemeinsam mit einigen ihrer Mitstreiter sei sie auch in der »verbotenen Zone« der Stadt unterwegs gewesen. »Wir wurden angespuckt und bestohlen. Wer ein typisch europäisches Aussehen hat, läuft eher Gefahr, angegangen zu werden.«

Die Schere zwischen Arm und Reich klaffe sehr weit auseinander: »Die Einfamilienhäuser der besser gestellten Familien liegen hinter hohen Mauern. Als Gäste wurden wir mit Autos direkt bis dorthin gebracht«, berichtet Anika Hüting. Wer studieren wolle, müsse monatliche Gebühren zahlen.

»Bäume statt Beton«

Die Zeit habe auch für Ausflüge in die nahe gelegenen Naturschutzgebiete gereicht. »Der Regenwald war schon sehr beeindruckend«, sagt die begeisterte Natur- und Tierliebhaberin.

Zurück in der Heimat setzt sie nun alles daran, ihr Studium erfolgreich zu beenden und sich dann als Stadtplanerin in einer kleinen Stadt zu engagieren. »Vlotho würde mir schon gefallen«, sagt sie. Ihr Motto laute »Bäume statt Beton« – sie wolle später dafür sorgen, dass es in deutschen Städten mehr grüne Architektur gebe.

Auch ihre politische Karriere verfolgt Anika Hüting weiter: »Ich möchte auf jeden Fall im nächsten Jahr bei der Kommunalwahl wieder für die Grüne Liste Vlotho antreten.« Ihre Ziele: »Junge Menschen für Politik zu begeistern. Und natürlich ökologische Themen hier in Vlotho anzugehen.«