Von Jürgen Gebhard

Der Erfolg lebt vom ehrenamtlichen Engagement vieler. Der Erlös ist seit Anfang an für den Nachwuchs bestimmt. In diesem Jahr hatte sich die Jugendabteilung des FC Exter erfolgreich beworben.

Exter rockt Fotostrecke

Foto: Jürgen Gebhard

Am Nachmittag um kurz nach 15 Uhr liefen etwa 150 Nachwuchsspieler von den Mini-Kickern bis zur A-Jugend auf den Schulhof. Dann eröffnete Vereinsvorsitzender Michael Sawadski das Familienfest: »Das Wetter ist hervorragend. Ich freue mich auf ein schönes ›Exter rockt‹«, sagte er und gab das Mikrofon an die »Dirty Chucks« weiter.

Die »Heinzelmännchen« sind Erfinder und Organisatoren dieses Benefizfestivals. Sie hatten Christoph Marten und Dominik Nobbe als Moderatoren für das sechste »Exter rockt« verpflichtet. In kurzen Hosen und schrill-bunten Jacken verteilten sie erst einmal Konfetti und Luftgitarren, spielten ein paar Songs aus ihrem Repertoire und überließen dann die Bühne der Kinder-Rockband »Randale«. »Wir sind schon zum dritten Mal dabei«, freute sich Sänger Jochen Vahle und kündigte an: »Wir spielen heute einige Stücke aus unserer neuen CD, die es erst in ein paar Tagen gibt.«

Zufriedene Heinzelmännchen

Am späten Nachmittag schlugen »Invictus« mit Hardrock andere Töne an, bevor »The Red Circle« mit einer Mischung aus Rock, Blues, Punk und Metal weitermachten. Die Kinder wurden allmählich nach Hause geschickt. Die Großen feierten munter weiter mit »Yvi Wilde und ihren »Brothers from Other Mothers«, mit »In Search of a Rose« und den »Dizzy Dudes«, die bislang immer dabei gewesen waren. Erst gegen 2 Uhr wurden die letzten Besucher nach Haus geschickt.

Am Sonntag war Aufräumen angesagt. Katrin Althof, die neue Vorsitzende der Heinzelmännchen, war hochzufrieden: »Wir blicken durch und durch auf ein positives Festival zurück.« Sie bedankte sich bei den vielen Helfern aus den verschiedenen Gruppen und Vereinen und kündigte schon einmal an: »Nach dem ›Exter rockt‹ ist vor dem ›Exter rockt‹. Ich gehe davon aus, dass es auch 2020 ein Festival geben wird.«

Erst wenn alle Rechnungen bezahlt und die Sponsorengelder verbucht sind, steht fest, wie viel Geld die FCE-Nachwuchsspieler bekommen werden.