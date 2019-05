Vlotho (WB/jg). Die Partei »Die Rechte« hat für Dienstag, 21. Mai, eine Wahlkampfveranstaltung auf dem Sommerfelder Platz angemeldet. Das Bündnis gegen das Collegium Humanum ruft zeitgleich zu einer Gegendemonstration auf. Beide Veranstaltungen sollen in der Zeit von 13 bis 14 Uhr stattfinden.

Nach Polizeiangaben hat »Die Rechte« diese Wahlkampfveranstaltung am Wochenende als Mahnwache angemeldet. Die Polizei rechnet mit 15 bis 20 Teilnehmern. Zu der Montag angemeldeten Gegendemonstration werden 20 bis 50 Teilnehmer erwartet. Um 15 Uhr wolle die Partei eine weitere Wahlkampfveranstaltung in einem anderen Ort durchführen.

Als Spitzenkandidatin für die Europawahl hat »Die Rechte« die Vlothoerin Ursula Haverbeck (90) aufgestellt. Die ehemalige Leiterin rechtsextremen Collegium Humanum verbüßt als verurteilte Holocaust-Leugnerin eine Haftstrafe. Die Partei wirbt mit dem Slogan: »Wir holen Ursula Haverbeck aus dem Knast«. Vor zwei Wochen hatte »Die Rechte« vor der Justizvollzugsanstalt Bielefeld-Brackwede für die Freilassung ihrer Gesinnungsgenossin demonstriert. 35 Rechtsextremen standen 300 Gegendemonstranten gegenüber.

Bürgermeister will Haltung zeigen

Im Bündnis gegen das Collegium Humanum hatten sich vor mehr als 15 Jahren unter anderem alle Ratsfraktionen, die Stadtverwaltung, Schulen, Kirchengemeinden, Bildungseinrichtungen, Vereine wie zum Beispiel die Mendel-Grundmann-Gesellschaft, Firmen und Einzelpersonen zusammengeschlossen. Nach dem Verbot des »Collegium Humanum« im Jahr 2008 besteht das Bündnis weiterhin. Es bezeichnet sich als »Standby-Bündnis«, das wie jetzt bei Bedarf aktiv wird.

Auch Bürgermeister Rocco Wilken wird an der Gegendemonstration teilnehmen: »Als Bürger dieser Stadt werde ich Haltung gegen Rechts zeigen und anwesend sein. Denn in Vlotho ist kein Platz für rechtes Gedankengut. Vlotho ist eine Stadt, in der sich die Bürger und Bürgerinnen für Toleranz, Vielfalt und Solidarität einsetzen.«