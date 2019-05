Von Joachim Burek

Mit Juan Yunes, der bereits seit 2008 ein Tapas-Bar-Restaurant am Markt in Bad Salzuflen führt, hat die Stadt Vlotho einen neuen Pächter gefunden. Am Dienstagmittag stellten Bürgermeister Rocco Wilken und Monika Eickmeier vom Fachbereich Liegenschaften den 47-jährigen Gastronom vor, der aus dem Nordirak stammt.

»Nachdem der Pachtvertrag mit dem Vorpächter zum Monatsende ausläuft, sind wir glücklich, nach einem intensiven Auswahlverfahren im März/April unter mehreren Bewerbern einen neuen Pächter mit viel Erfahrung, mit großer Leidenschaft und guten Referenzen als Gastronom gefunden zu haben«, freut sich Wilken. Mit ihm und Vlotho-Marketing wolle die Stadt die Burg, das Restaurant und das Außengelände im Paket als touristisches Ziel vermarkten, so der Bürgermeister.

»Pure Leidenschaft«

»Pura Pasion – pure Leidenschaft« ist auch das Motto, mit dem Juan Yunes Küche und Restaurant betreiben will. »Vor zwei Jahren hatte ich bereits mit dem Gedanken gespielt, das Burgrestaurant zu pachten. Jetzt habe ich die erneute Gelegenheit ergriffen. Diese Location hat unheimlich viel Potential, es ist ein Rohdiamant, der nur geschliffen werden muss«, schwärmt der Burgwirt für die Lage über den Dächern Vlothos.

Start am 1. Juni

Am Samstag, 1 Juni, geht es ab 15 Uhr mit einer Eröffnungsfeier für geladene Gäste los. Künftig wird dann »El Castillo« jeden Tag ab 10 Uhr öffnen, ab 10.30 Uhr bis 23 Uhr gibt es heiße Küche. Im Restaurant und auf der Terrasse wird das Team um einen spanischen Koch die Gäste mit Spezialitäten von »Andalusien bis Bilbao«, wie Yunes sagt, verwöhnen. »Immer wieder werden wir auch Aktionstage mit Fisch, zum Beispiel dienstags, mittwochs und sonntags, oder montags einen Gambas-Tag anbieten«, verrät der Pächter.

Nach einigen noch notwendigen technischen Umrüstungen werden dann auch mit etwas Verzögerung die Blockhütte und der Außenbereich im Burggarten eröffnet. Dort im Garten und an der Hütte werden im Selbstbedienungsbetrieb deutsche Grillspezialitäten angeboten. Später sollen dort auch Gerichte vom Smoker angeboten werden. »Außerdem planen wir, im Bereich zwischen Terrasse und Burgruine im Herbst ein Backhaus zu bauen, um selbst gebackenes Brot anzubieten«, kündigt Juan Yunes an.

Familienfeste im Saal

Neben dem normalen Restaurantbetrieb wird der Rittersaal auch für Familien- und Firmenfeste zur Verfügung stehen. Anmeldungen sind ab 1. Juni unter 05733/8712990 oder per E-Mail unter info@burg-vlotho.com möglich.

Wie Bürgermeister Rocco Wilken betont, wird die Burg weiterhin Außenstelle des Standesamtes sein. Da habe der neue Burgwirt ebenfalls seine Kooperation zugesagt. Eventgroßveranstaltungen im Außengelände wird es von Seiten des neuen Pächters nicht geben. Dafür fehle auch die entsprechende Genehmigung. Dennoch hat die Stadt auch mit Blick auf die Zukunft Bühne und Außenanlagen hergerichtet, damit auch das gesamte Ambiente stimmt.

Kommentar

Der Name ist Programm: »El Castillo – Pura Pasione«. Ja, auch eine spanische Burg gehört auf einen Berg und damit ist mit dem Amtshausberg der richtige Platz gewählt. Und »pure Leidenschaft« – die braucht es auch, um nun im dritten Anlauf das Burgrestaurant wieder fest in der Gastronomieszene zu etablieren. Diese Leidenschaft bringt der neue Pächter mit. Das wurde bei seiner Vorstellung als neuer, starker Partner der Stadt mit Erfahrung und guten Referenzen deutlich. Die Voraussetzungen für ein gutes Gelingen sind gegeben: Spanische Küche bringt eine neue Farbe in die Vlothoer Gastro-Szene und die Debatte um Großevents im Burggarten ist auch vom Tisch. Nun entscheidet der Gast.