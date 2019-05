In kürzester Zeit ist die Gegendemonstration zum Wahlkampfauftritt der Partei »Die Rechte« organisiert worden. Foto: Moritz Winde

Von Jürgen Gebhard

Wer geglaubt hatte, dass Vlotho mit dem Verbot des Collegium Humanums die Rechtsextremen endgültig losgeworden sei, konnte sich mitten in der Stadt vom Gegenteil überzeugen.

Die Rechtsextremen haben Vlotho weiterhin im Blick: In der Heimatstadt ihrer EU-Spitzenkandidatin Ursula Haverbeck hatten ein paar von ihnen eine Kundgebung für die einsitzende Holocaust-Leugnerin abgehalten.

Das vor Jahren entstandene Bündnis hatte in kürzester Zeit eine Gegendemonstration organisiert. Alte und junge Vlothoer waren dem Aufruf in großer Zahl gefolgt und haben eindrücklich gezeigt, dass alte und neue Nazis in unserer Stadt keinen Platz haben und dass Vlotho ein Ort der Vielfalt und der Toleranz ist und bleiben wird.