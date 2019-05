Von Gisela Schwarze

Unter dem Motto »Kinder an die Trommeln – Alle trommeln mit« trommelt, singt und tanzt Leo mit den Kindern während der aktuellen Projektwoche jeweils an zwei Tagen im »Sommerhaus« an der Habichtstraße und im »Wiesenhaus« an der Breslauer Straße. Gemeinsam bilden beide Einrichtungen die DRK-Kita Sommerwiese.

Sponsoren unterstützen Projekt

In Kooperation mit dem Förderverein »Die Wiesenwichtel« konnte die Kita Sommerwiese einige Sponsoren gewinnen, deren Unterstützung dafür sorgt, dass für alle Sommerwiesenkinder das Projekt kostenfrei als Geschenk angeboten werden kann. »Der Betrag für das Trommelprojekt beläuft sich auf 3021 Euro. Unser Dank geht an die Sparkasse Herford, die Volksbank Bad Oeynhausen-Herford, das Gasthaus Bonneberger Hof, an Dietrich Wenzel vom Rewe-Markt, an die Unternehmen Gieselmann und Kreibe-Bau«, ist Kita-Leiter Ron Rammert froh über die Sponsoren.

Reise ins Trommelzauberdorf

Für die Familien der kleinen Trommler, für Geschwister und finanzielle Unterstützer findet der Höhepunkt der Projektwoche am Samstag, 25. Mai, in der Turnhalle der Grundschule Vlotho statt. Dort reisen die Kinder bei einem Mitmachkonzert gemeinsam mit ihren eingeladenen Eltern und mit Leo ins Trommelzauberdorf. Damit auf diesem Ausflug für Sicherheit gesorgt ist, wird der DRK-Ortsverein Vlotho mit dem Sanitätsdienst an Ort und Stelle sein.