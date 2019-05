Von Joachim Burek

Vlotho (WB). Einer der ältesten Vlothoer Verbrauchermärkte bekommt ein neues Facelift: Der Marktkauf an der Herforder Straße, der 1975 noch als Dixi-Markt eröffnet worden war und seit 2001 als Filiale der Marktkauf-Kette geführt wird, wird während der nächsten Monate modernisiert. In neuem Gewand wird der Markt sich voraussichtlich im Frühjahr 2020 als neues Edeka-Center präsentieren.

»Wir wollen den Markt für die Kunden mit so wenig Einschränkungen wie möglich modernisieren, daher wird der Umbau in drei Abschnitten erfolgen«, erläutern Markleiter Kai Uwe Seele und sein Nachfolger Christian Haubrock die Umbauplanung. Haubrock hatte die Nachfolge von Seele seit dem 1. Mai angetreten. Derzeit läuft die Übergabephase.

Neue Kühltechnik

Im ersten Bauabschnitt, der gerade begonnen hat, werden die Kühltechnik und Kühlmöbel erneuert. Auch die Wurst- und Fleischtheke wird aus dem Shopbereich mehr in das Marktinnere verlegt werden.

»Für diese Arbeiten haben wir eine Staubschutzwand mit Gucklöchern gezogen, so dass die Kunden die Arbeiten in diesem Marktbereich beobachten können«, berichtet Haubrock. »Natürlich müssen wir in dieser Bauphase im übrigen Markt mit den Regalen etwas zusammenrücken, damit wir so wenig Sortimente wie möglich verlieren«, führen er und Seele weiter aus.

Im zweiten Bauabschnitt wird der vordere Eingangsbereich entkernt und dann der Backshop komplett modernisiert sowie vergrößert. Haubrock: »Nach dem Umbau wird es neben dem Backwarenangebot dort auch ein Käsebedientheke geben. Zudem wird das Café neu gestaltet und künftig 62 Sitzplätze im Markt und 32 Plätze auf der Außenterrasse erhalten, die mit Markisen gestaltet und mit einer Scheibe zur Herforder Straße hin abgetrennt wird.«

Neue Beleuchtung

Im dritten Bauabschnitt schließlich folgt der Austausch der Marktbeleuchtung, die Ausstattung mit neuen Regalen, auch im Getränkemarkt, sowie die Modernisierung der Mitarbeiteräume.

»In Phasen der Kassenumstellung und während des Austausches der Beleuchtung wird es auch kurze Marktschließungen für die Bauarbeiten geben. Darüber werden die Kunden rechtzeitig über Aushänge und Handzettel informiert«, kündigen Seele und Haubrock an.

Nach Abschluss der Bauarbeiten wird sich der Verbrauchermarkt, der ja bereits seit 2007 zur Edeka Minden gehört, nun mit neuem Logo und Konzept präsentieren. Als Edeka-Center setzt der modernisierte Markt auf gleicher Fläche – 2600 Quadratmeter im Lebensmittelmarkt und 600 Quadratmeter im Getränkemarkt – seinen Schwerpunkt auf das Lebensmittelsortiment. »Unter anderem wird es ein größeres Obst- und Gemüsesortiment mit starkem Akzent auf regionalen Produkten geben. Dennoch wird auch Non-Food-Ware wie Haushalts- und Schreibwaren sowie Auto- und Fahrradzubehör erhalten bleiben«, berichtet Christian Haubrock.

Passend zum Umbau gibt es Baustellenrabatte und eine Verlosungsaktion, bei der es Einkaufsgutscheine zu gewinnen gibt. Teilnehmen können Einsender, die alte Kassenzettel, Bilder und Geschichten aus Vlothoer Marktkauf- oder Dixi-Zeiten zuschicken: Marktkauf Vlotho, Stichwort »Zeitzeugen«, Herforder Straße 64.