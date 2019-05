Von Joachim Burek

Vlotho (WB). Bei der Suche nach einem neuen Standort für die Kreisrettungswache in Vlotho gibt es nun einen konkreten Vorschlag. Der Vlothoer Rat hat der Verwaltung grünes Licht gegeben, ein städtisches Grundstück an der Salzuflener Straße dem Kreis zum Kauf anzubieten. Das hat Bürgermeister Rocco Wilken am Freitag auf Anfrage nach der Entscheidung in der nicht-öffentlichen Sitzung bestätigt.

Bei dem Areal handelt es sich um das etwa 3000 Quadratmeter große Grundstück an der Salzuflener Straße, an dem früher einmal die Container für die Asylbewerber untergebracht waren. »Wir sind froh, endlich ein geeignetes Gelände gefunden zu haben. Für Stadt und Kreis ist das eine Win-Win-Situation«, kommentierte Wilken die Ratsentscheidung.

Notwendig war die Suche nach einem neuen Standort mit den Sanierungs- und Umbauplänen für den bestehenden Gebäudekomplex am Bullerbach geworden, in dem die Feuerwehr Vlotho und die Kreisrettungswache gemeinsam untergebracht sind. Künftig soll dort aufgrund der modernen Raumanforderungen die Feuerwehr Vlotho alleine untergebracht sein. Darauf hatten sich Stadt und Kreis geeinigt.

Planungsphase hat begonnen

Wie Bürgermeister Wilken mitteilte, sei nun der Standort Salzuflener Straße interessant geworden, da innerstädtisch kein Areal gefunden worden sei, dass von seiner Lage und Größe den Erfordernissen entsprochen hätte. »Dieser Standort passt nun, was die Größe und auch die Hilfszeiten, die erreicht werden müssen, anbetrifft«, sagte er. Dazu habe man in den Vorgesprächen auch eine positive Rückmeldung vom Kreis bekommen. Allerdings, so räumte der Bürgermeister ein, befinde man sich erst in der Planungsphase. Bevor ein Kaufvertrag abgeschlossen werden könne, müssten auch die Gremien des Kreises zustimmen. Notwendig sei zudem zunächst ein Umweltgutachten und die Schaffung der planungsrechtlichen Voraussetzungen. Seien diese Schritte positiv umgesetzt, sei noch die Erschließung des Grundstückes mit Zufahrt und Anschluss an die Stadtwerke-Netze notwendig. Die Kosten dafür würde dann der Kreis erstatten.

Kreisgremien müssen zustimmen

Norbert Burmann, zuständiger Dezernent des Kreises, begrüßte die Entscheidung des Rates: »Bei einem Neubau ist es für uns natürlich leichter, mit einem Grundstück auf der grünen Wiese als im Baubestand zu planen.« Aber auch er wies am Freitag darauf hin, dass es nun erst noch Beratungen im Kreisbauausschuss und im Kreisausschuss geben müsse.