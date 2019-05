Von Lydia Böhne

Löhne/Vlotho (WB). Musik und Essen verbinden – das möchte das Restaurant »Lignante‘s« mit seiner Veranstaltung »Ohrenschmaus«. Inhaber Marco Lignante und sein Team boten den 70 Gästen ein kulinarisches Vier-Gänge-Menü. Zwischen den Gängen spielte das Vlothoer Duo »Walk Walk – Knights of Pop«.

Für die Veranstalter war der »Ohrenschmaus« am Freitagabend eine Premiere. »Deshalb freuen wir uns sehr, dass das Konzept von den Gästen so gut angenommen wird«, sagte Marco Lignante. Weil sie mit Christian Windmüller und Sascha Düding von »Walk Walk« befreundet sind, waren Marco Lignante und seine Frau Tanja auf die Band aufmerksam geworden.

Die Musiker, zwei Erzieher, kennen sich seit ihrer Ausbildung. Seit 26 Jahren machen sie zusammen Musik. In der Branche sind sie vielen unter den Namen Sascha D. Ueding und Chris deWind bekannt . Zwei Alter Ago mit einer Fake-Biografie, die sich die Musiker geschaffen haben.

Vlothoer experimentieren mit Klang

Eigentlich sind »Walk Walk« für ihren peppigen Sound der 80er-Jahre bekannt. Bei ihrem Auftritt im »Lignante’s« zeigten sie sich erstmals von einer ganz neuen Seite. »Wir arbeiten gerade an einem Akustik-Programm«, sagte Chris deWind. Mit unplugged Gitarren-Musik präsentierte das Vlothoer Duo die Hits des schrillen Musikjahrzehnts in einem ungewohnten Klanggewand. Darunter Titel wie »Goldener Reiter« von Joachim Witt oder »Self Control« von Laura Branigan.

Auch wenn sie mit dem Klang experimentieren, den achtziger Jahren wollen die Musiker auch weiterhin treu bleiben. »Damit sind wir groß geworden« sagte Sascha D. Ueding. »Wir sind trotzdem gespannt, wie die neue Mischung beim Publikum ankommen wird«, ergänzte Chris deWind.

»Ohrenschmaus« soll fester Termin werden

Gerne würde Marco Lignante im Sommer jeden Monat einen »Ohrenschmaus« mit wechselnden Bands aus der Region anbieten. Einen Folgetermin gibt es bereits. »Am Samstag, 29. Juni, werden wir einen Abend unter dem Motto ›Italien trifft Spanien‹ anbieten. Nur eine Band steht noch nicht fest«, sagte der Restaurantinhaber. Reservierungen werden bereits entgegengenommen, weitere Infos folgen über die Facebook-Seite.

Weiterhin bietet Marco Lignante am Dienstag, 25. Juni, um 18 Uhr eine Kochschule für italienische Küche an. »Gemeinsam mit den Teilnehmern koche ich ein Drei-Gänge-Menü, gebe Tipps und Tricks und wir essen am Ende gemeinsam«, erläuterte der Inhaber. Der Kurs ist ausgelegt für etwa acht Personen. Anmeldungen unter 05732/6819356.