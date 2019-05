Von Jürgen Gebhard

Finanzbeamter Torsten Sievering (parteilos) hat sich bereits der Vlothoer CDU im öffentlichen Teil der Fraktionssitzung vorgestellt. Das bestätigt Fraktionsvorsitzende Julia Dowe auf Nachfrage. Zu den genauen Inhalten wolle sie sich zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht äußern. Die Partei habe zuvor »Gespräche in alle Richtungen« mit möglichen anderen Kandidaten geführt. Die Fraktion stehe hinter Sievering, eine Wahl habe in der Sitzung nicht stattgefunden: »Ob wir ihn als Bürgermeister-Kandidaten unterstützen, entscheiden nicht wir, sondern unsere Mitglieder. Die Fraktion kann es sich vorstellen, dass er es wird.« Die erforderliche Mitgliederversammlung sei noch nicht terminiert. Sie werde noch in diesem Jahr stattfinden.

»Als unabhängiger Kandidat«

Die Fraktionsvorsitzende weiter: »Wenn die CDU einen Bürgermeisterkandidaten unterstützt, dann ist das jemand, der die Stadt Vlotho gut kennt und sich für die Stadt einsetzen und sie voranbringen möchte. Das ist auch der Grund, warum wir als CDU Kommunalpolitik machen.«

Torsten Sievering bestätigt, sich in der CDU-Fraktionssitzung als möglicher Bürgermeister-Kandidat vorgestellt zu haben. Er sagt aber: »Ich kann mir vorstellen, das zu machen, dann aber als unabhängiger Kandidat.« Aus gesundheitlichen Gründen könne er sich aktuell zu weiteren Details nicht äußern.

Rocco Wilken war im Mai 2014 als gemeinsamer Kandidat von SPD und Grüner Liste Vlotho (GLV) zum Bürgermeister der Stadt Vlotho gewählt worden. Die Entscheidung von Torsten Sievering, gegen ihn antreten zu wollen, wolle er nicht bewerten. Das verbiete seine Position als Bürgermeister. Im nächsten Jahr möchte sich Wilken erneut um das Amt bewerben: »Wenn ich gesund bleibe und nominiert werde, werde ich wieder antreten. Letztlich entscheiden natürlich die Wähler.«

Stimmen von SPD und GLV

Die Nachricht, dass Sievering mit der CDU über eine Kandidatur gesprochen hat, sorgt bei der SPD für Verwunderung. Fraktionsvorsitzender Guido Koch: »Wir sind schockiert. Herr Sievering hatte vor einiger Zeit mit uns darüber gesprochen, in der SPD mitzuarbeiten, wenn er eines Tages nicht mehr Feuerwehr-Chef ist.« Bereits Ende 2014 vor der offiziellen Nominierung des gemeinsamen SPD- und GLV-Kandidaten Wilken habe Sievering angeboten, für die SPD anzutreten.

»Zur Demokratie gehört, dass es mehrere Kandidaten gibt«, meint GLV-Fraktionsvorsitzender August-Wilhelm König. Deshalb begrüße er es, dass es einen weiteren Bewerber geben wird. Die Grüne Liste arbeite sehr gut mit dem Amtsinhaber zusammen. Obwohl es derzeit noch keinen offiziellen Beschluss gebe, sei davon auszugehen, dass die GLV Rocco Wilken erneut unterstützen werde. Durch die Kandidatur des Feuerwehrchefs dürfe die bislang vertrauensvolle Zusammenarbeit in Feuerwehr-Angelegenheiten nicht leiden, meint König.