Bei der Kollision mit dem Baum werden die Fahrerin (80) und ihr Beifahrer (79) schwer verletzt. Beide werden mit dem Rettungswagen in die Klinik gebracht. Foto: Polizei

Vlotho (WB). Bei einem Verkehrsunfall in Valdorf sind zwei Senioren schwer verletzt worden. Unfallursache war möglicherweise ein heruntergefallenen Navigationsgerät.

Eine 80-jährige Fahrzeugführerin aus Vlotho war am Donnerstag mit ihrem schwarzen BMW gegen 9.15 Uhr auf der Bäderstraße aus Richtung Salzuflener Straße kommend unterwegs. In Höhe der Hausnummer 3 kam sie nach Angaben eines Polizeisprechers mit ihrem Wagen von der Fahrbahn ab und prallte dort gegen einen Baum. Die Autofahrerin und auch ihr 79-jähriger Beifahrer wurden durch den Unfall schwer verletzt und mussten in ein Krankenhaus nach Herford gebracht werden.

Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Die Polizei schätzt den Schaden am BMW und am Baum auf insgesamt 13.000 Euro.

Als mögliche Unfallursache wird die Suche nach einem heruntergefallenen Navigationsgerät angegeben. Das Verkehrskommissariat Herford übernimmt die weiteren Ermittlungen.