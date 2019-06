Winzer Alfred Heil sieht sich die Farbe dieses Spätburgunders genau an. Ein kräftiges Rot verspricht Genuss. Foto: Frank Lemke

Von Frank Lemke

»Den Pavillon für die Musikanlage haben wir mit drei Leuten festgehalten«, sagt Pascal Illgner, der als »DJ Energy« Musik für die etwa 1000 Besucher auflegte. Seine Technik wurde am ersten Abend dennoch nass. Deshalb musste er seine Anlage auch abbauen. Die Gäste feierten auch ohne Musik weiter. Die Letzten sind am Freitagabend um etwa 3 Uhr nach Hause gegangen. Der Sturm kam in der Nacht wieder und zerlegte den Musikpavillon dann ganz.

Am frühen Samstagabend treffen die ersten Gäste auf dem Sommerfelder Platz ein. Bei Einbruch der Dunkelheit sind die Bänke voll belegt. Foto: Frank Lemke Am frühen Samstagabend treffen die ersten Gäste auf dem Sommerfelder Platz ein. Bei Einbruch der Dunkelheit sind die Bänke voll belegt. Foto: Frank Lemke

»Am nächsten Morgen mussten wir die Stangen einzeln einsammeln«, sagt Pascal Illgner. Also verlegte er seine Musikanlage in das Treppenhaus des Gesundheitszentrums.

DJ weicht ins Treppenhaus aus

Der Regen kam am Samstagabend dann doch für einen kurzen Schauer noch einmal vorbei. Der Technik konnte er dieses Mal nichts anhaben. Die Gäste wussten die Musik sehr zu schätzen. »Das Weinfest hat sich gut etabliert. Das ist genau das Richtige für Vlotho«, sagt Petra Schröer von der Werbe- und Interessengemeinschaft Vlotho.

Die Winzerfamilie Frey aus Guntersblum konnte dieses Mal aus gesundheitlichen Gründen nicht dabei sein. Dafür hat der Weinhändler Schmidt aus Vlotho seinen Stand vergrößert und in der Mitte des Sommerfelder Platzes Weine aus Deutschland, Italien, Portugal und Südafrika angeboten. Der Winzer Keber Kolling aus Sommerloch und das Weingut Heil aus Roxheim waren wieder dabei. Jeder Winzer gibt seinem Wein eine persönliche Note. Alfred Heil ist Diplom-Ingenieur, der Weinbau studiert hat: »Der Geschmack eines guten Weins hängt nicht nur von der Traube und der Lage, sondern auch von der Verarbeitung ab«, sagt er.

Fünftes Weinfest kommt gewiss

Der Oenologe achtet beispielsweise darauf, dass seine Moste bei maximal 22 Grad vergären. Bei dieser Temperatur entfalten sich die Aromen am besten. Deswegen schmecken seine Weine sehr vollmundig. Sein Riesling ist ungewöhnlich fruchtig. »Das überrascht viele meiner Gäste, die den Riesling anders kennen«, sagt Alfred Heil.

Außerdem würden die Vlothoer sehr gerne den Grauen Burgunder trinken, eine Rebsorte, die für das süße Aroma von Birnen und Quitten bekannt ist.

Das vierte Vlothoer Weinfest war ein großer Erfolg. Vlotho Marketing und die Werbe- und Interessengemeinschaft wollen das bewährte Konzept weiter führen und kommendes Jahr zum fünften Weinfest einladen.