Von Heike Pabst

Vlotho/Herford (WB). Jemand zupft eine durch den Raum gespannte Klavierseite. Ein Orchester wandelt hin und her. Ein Chor entpuppt sich als Gruppe von Marionetten. Was zunächst verwirrend klingt, ebnet Musikschülern den Weg zu einem eigenen Verständnis moderner Kunst.

Die Ausstellung »Haltung & Fall – Die Welt im Taumel« im Herforder Marta wird am 28. Juni eröffnet . Unter anderem zu dieser Ausstellung setzt sich die Musikschule Herford mit ihrem diesjährigen Sommerkonzert in Beziehung: Schüler, Lehrende und andere Mitwirkende werden dort am Samstag, 6. Juli, einen »Musikalischen Dialog mit Architektur und Exponaten« eingehen. Auch das Gedicht »Der Ball« von Rainer Maria Rilkes Gedicht und das Werk von Luciano Fabro vor dem Museum werden in den »Dialog« mit einbezogen.

Das will gut vorbereitet sein: Seit Wochen laufen die Proben. Auch von externen Experten wie den Coaches für Performance Oona Kastner und Erhard Lütkebohle aus Bielefeld haben sich die Mitwirkenden Anregungen geholt. Einen intensiven Workshop zur Vorbereitung und Konzeptionierung erlebten die Teilnehmer am Pfingstwochenende im LWL-Bildungszentrum Jugendhof Vlotho.

Jeder kann ein Künstler sein

Musikschule Herford bereitet Dialog mit Marta vor Fotostrecke

Foto: Heike Pabst

Aus dieser Bestandsaufnahme des Repertoires werde nun eine »Raum-Zeit-Komposition« erstellt, so Musikschulleiter Thomas Steingrube. Er sieht als Ziel dieses Projektes neben einer wirkungsvollen Performance vor allem, »Menschen auf den Weg zu modernen Kunst zu bringen«.

Gemeinsam wollen Lehrer und Schüler sich auf einen Prozess der Annäherung an diese künstlerischen Ausdrucksformen einlassen. Noch sind die Kostüme nicht ganz fertig und mancher Beitrag darf noch »reifen«. Dennoch ist Steingrube euphorisiert: »Wir sind auf einem guten Weg, in den Schülern das Gefühl dafür zu wecken, selbst Künstler sein zu können.«

Freie Improvisationen und Schauspiel

Die Schülerinnen und Schüler der Musikschule Herford haben sich mit »ihrem« Marta auseinandergesetzt und werden bei ihrem Auftritt freie Improvisationen, experimentelle Kompositionen und andere Musikbeiträge erklingen lassen, ergänzt von Raum-Bespielungen und mobilem Schauspiel. Vokal- und Instrumentalensembles der Musikschule wirken an der Aufführung am 6. Juli mit.

Bislang ist geplant, zwischen 13.30 bis 15 Uhr das »Klang-Mosaik I« in den Ausstellungsräumen und im Außenbereich zu zeigen. Von 15 bis 16 Uhr erklingt ein konzertantes Programm im Forum. Zwischen 16 und 17.30 Uhr gibt es das »Klang-Mosaik II« in den Ausstellungsräumen und im Außenbereich des Marta.