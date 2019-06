Von Joachim Burek

»Für diese Nacht- und Nebelaktion habe ich kein Verständnis, mich so vor vollendete Tatsachen zu stellen. So kann ich hier nicht arbeiten. Ich werde den Biergarten heute und am Wochenende nicht öffnen«, kündigte der Gastronom am Freitag empört an.

Kreideweiß: »Alternativstandorte sind ungeeignet«

Kreideweiß machte deutlich, dass der Praxistest der vergangenen Wochen seit der Eröffnung gezeigt habe, dass die von der Stadt vorgeschlagenen Standorte für die Theke ungeeignet seien. Der Platz hinter dem Anker sei zu versteckt, die Fläche dahinter abschüssig. Und auch die asphaltierte Fläche zwischen Brücke und Anker würde an den Wochenenden zugeparkt und durch rangierenden Fahrzeuge für den Kundenbetrieb zu gefährlich sein.

Bürgermeister verweist auf den gültigen Vertrag

Bürgermeister Rocco Wilken und Monika Eickmeier vom Liegenschaftsamt sehen den Fall allerdings ganz anders. »Herr Kreideweiß hat einen Vertrag mit der Stadt unterzeichnet, der genau den vereinbarten Standort für das Fahrzeug auf der Fläche zwischen Anker und Brücke festlegt, Auf der Wiese vor dem Anker ist lediglich das Aufstellen der Biergarnituren gestattet«, so Wilken. In Gesprächen und per E-Mail habe man Wolfgang Kreideweiß zuvor mehrfach vergeblich auf diese Vertragsverletzung aufmerksam gemacht. Dort wo der Biergartenbetreiber seinen Wagen jetzt aufstelle, verdecke die Theke den großen Anker, der seinerzeit als Wahrzeichen für den historischen Vlothoer Hafen aufgebaut worden sei. Außerdem werde dadurch weiterhin die Pflege dieses Rasenbereiches durch den Arbeitskreis Hafen behindert, so der Bürgermeister am Freitag auf Anfrage.

»Der Anker muss sichtbar bleiben«

Unterstützung bekommt die Stadt auch von Hans Werner Jungmann vom Arbeitskreis Hafen. »Wir schätzen das Engagement von Wolfgang Kreideweiß für eine Hafengastronomie sehr, aber an den geltenden Vertrag muss er sich halten«, sagte der Arbeitskreissprecher. Nach unserer Ansicht muss der Anker als Wahrzeichen sichtbar bleiben.« Jungmann schlug ebenfalls das Ausweichen des Thekenfahrzeugs auf den angrenzenden Fahrspurbereich vor.

Klärendes Gespräch geplant

Wolfgang Kreideweiß selbst kündigte am Freitag an, am Montag das Gespräch mit dem Bürgermeister und der Verwaltung zu suchen, um eine Einigung für den Weiterbetrieb seines mobilen Biergartens zu erzielen.