Die Baumaßnahme am Forellenbach an der Bökenwiese ist fertiggestellt: Thomas Bürth, Lisa Simon, Christoph Kirschner, Rocco Wilken und Elisabeth Ruhland freuen sich. Foto: Joachim Burek

Von Joachim Burek

Vlotho (WB). Die großen Baugeräte werden abgebaut. Jetzt folgen noch die Feinarbeiten, wie die Graseinsaat und die Wiederherstellung des Grundstücks, auf dem in den vergangenen Monaten eine Baustraße angelegt worden war. Der Forellenbach fließt in seinem neuen Bett und an der Bökenwiese kehrt wieder Ruhe ein.